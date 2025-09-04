Lo que se sabe sobre extraña muerte de Nicolás Ávila y la inusual pista que siguen investigadores

En las últimas horas se reportó el hallazgo sin vida de Nicolás Ávila, de 40 años, quien fue jefe de gabinete del exministro de Educación Alejandro Gaviria. El cadáver de Ávila fue encontrado el pasado 30 de agosto en una lujosa zona del norte de Bogotá, específicamente en la calle 84 con carrera 13.

El precandidato presidencial Alejandro Gaviria, a través de sus redes sociales, envió un sentido mensaje por la muerte de su exjefe de gabinete: “Nos vas a hacer mucha falta, Nico. Mucha falta. Gracias por tu apoyo, confianza, consejos y amistad. Descansarás en paz. Adiós, hermano”.

Por su parte, Pastor Alape, firmante de paz, también se pronunció sobre la muerte del politólogo: "Adiós al amigo que me dio la paz. Con profundo sentimiento he recibido la partida a la eternidad de Nicolás Ávila, el amigo que me dio la paz. Nos conocimos en los quehaceres para hacer realidad el acuerdo final de paz y ahí también nos mostró su compromiso humanista, su corazón abierto y su sonrisa de esperanza nos abrió la confianza desde lo profundo de nuestro corazón. Creímos en él, en su sinceridad y desprendimiento personal por el hacer de la paz una posibilidad real. A ustedes, familiares de este inmenso ser humano, tan lleno de amor y solidaridad les comparto mi voz de aliento y solidaridad ante esta dolorosa despedida del hermano, el tío, el cuñado, el familiar y amigo. Que su sonrisa nos siga inspirando los valores de la amistad, la solidaridad y la tolerancia. Que su vuelo a la eternidad sea leve"



Una fuente de la Fiscalía General de la Nación le confirmó a Noticias Caracol que el caso sobre la muerte de Ávila está a cargo de un fiscal de la seccional Bogotá y actualmente se están adelantando las verificaciones y actos investigativos para establecer qué sucedió con el exfuncionario. Además, la fuente indicó que hay una indagación abierta por posible homicidio.

Versiones preliminares indicaron que Nicolás Ávila sufrió un desmayo cuando caminaba, lo que pudo haber derivado en su fallecimiento. Sin embargo, esta información aún no ha sido oficializada por las autoridades.

Medicina Legal confirmó que el cadáver ingresó sin ser identificado, por lo que fue registrado como NN. Será la entidad la que indiqué cuál fue la causa de la muerte del politólogo.



Nicolás Ávila apareció sin su billetera

De acuerdo con el diario El Tiempo, el levantamiento del cuerpo de Ávila fue a las 10:17 de la mañana del 30 de agosto y lo último que se supo del politólogo fue que salió a desayunar a las 5:58 de la mañana.

Ávila, según el medio citado, apareció sin su billetera, la cual tenía sus documentos, razón por la cual fue reportado como un NN. Un allegado indicó que él sí llevaba consigo la billetera, por lo que no se explica la razón por la cual fue hallado sin sus papeles.

Las autoridades investigarán las cámaras de seguridad de la zona para determinar por qué Nicolás estaba sin su billetera y qué sucedió después de que salió a desayunar sobre las 6:00 de la mañana.