Los lujos que se daba alias La Diabla, la prestamista de Aguachica asesinada: joyas, viajes y carros

El nombre de Zaida Andrea Sánchez o alias La Diabla se dio a conocer luego de la masacre de la familia cristiana conformada por Marlon Yamith Lora, su esposa Yurlay Rincón, y sus hijos Ángela Natalia Lora Rincón y Santiago Lora Rincón. El crimen ocurrió sobre el mediodía del 29 de diciembre de 2024, en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar.

Tras una serie de investigaciones sobre las causas del crimen, las autoridades encontraron diversas hipótesis que podrían dar vía sobre lo que originó la masacre en Aguachica . Una de las líneas de análisis giraba en torno a las llamadas extorsivas que recibió Ángela Lora desde una cárcel; otra era sobre la supuesta relación cercana del pastor Lora con personas al margen de la ley; y una tercera se relacionaba con que la hija de la familia Lora Rincón había sido confundida por sicarios y que en verdad el atentado iba dirigido a otra mujer que estaba en el restaurante donde ella, sus padres y hermano habían ido después del culto.

La mujer con la que habrían confundido los sicarios a Ángela Lora era alias La Diabla, de 27 años. Pocos días después del crimen, el periódico El Tiempo dio con Zaida Sánchez y ella informó que no entendía por qué la estaban relacionando con el caso, pues, según ella, solo era una estudiante de Derecho que cursaba el quinto semestre y que era conocida en Aguachica como la “prestamista del municipio”. No entendía el porqué “me están tratando de involucrar en algo en que no tengo nada que ver”.

Alias La Diabla fue asesinada en Medellín

Poco menos de un mes de la masacre en el Cesar, las autoridades confirmaron que Zaida Sánchez o alias La Diabla había sido asesinada en el barrio Naranjal de la ciudad de, capital del departamento de Antioquia. La mujer había llegado a este lugar acompañada de su hijo, un niño de 9 años.

De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la mujer se estaba bajando de una camioneta de alta gama cuando dos hombres en motocicleta le proporcionaron varios impactos de bala, hecho que quedó registrado en una cámara de seguridad del sector .

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, afirmó que alias La Diabla tenía antecedentes por homicidio y hurto y que “la principal hipótesis es que este homicidio, mediante accionar criminal, sería un ajuste de cuentas”.

Al parecer, el ajuste de cuentas estaría relacionada con su pareja sentimental, identificado como Alexander González Pérez o alias ‘El Calvo’, un narcotraficante que fue encontrado muerto cerca del río Magdalena, en el municipio de El Banco.

La lujosa vida de alias La Diabla: viajes, maquillaje de marca y joyas

En las redes sociales, alias La Diabla dejaba ver un poco de la vida que llevaba. Ante una comunidad de más de 8.400 seguidores en TikTok, la mujer mostraba los viajes que realizaba, sus vacaciones, el maquillaje que compraba y las joyas que utilizaba. Incluso, compartió cómo fue el antes y el después de su rinoplastia.

Además, mostró que viajó a las Bahamas, manejaba camionetas y carros de las marcas Jeep y BMW; y utilizaba maquillaje sumamente costoso, como Dior.

Tras el asesinato de su pareja compartió dos videos: en el primero le pedía a Dios que la ayudara a sanar el dolor que sentía (al parecer por la pérdida de alias El Calvo) y otro caminando con él por la playa. En este último escribió: “Me diste los mejores momentos de mi vida, mi cielo hermoso”.

¿Alias La Diabla estaría involucrada en el crimen de su pareja, alias El Calvo?

En conversación con Noticias Caracol en vivo , el periodista de la Costa Atlántica Jacobo Solano contó que alias La Diabla “empezó desde abajo, empezó en el tema de extorsión, en el tema del fleteo. Va creciendo y se encuentra con alias ‘El Calvo’, Alexander González, que es el novio de ella que tuvo otras relaciones, pero con este tipo ya entra al mundo del narcotráfico como tal a gran escala”.

Presuntamente, Zaida Andrea Sánchez quería seguir escalando en la organización que tenía su pareja sentimental. “La Diabla tenía una ambición personal muy grande y quería ser ella la líder de todo y es ahí cuando toma la decisión de desaparecer a su novio, que es alias ‘El Calvo’, que lo mata el 27 de diciembre”, contó el reportero.

En conversaciones recientes encontradas en el teléfono celular de alias La Diabla, ella negó cualquier relación con la masacre de la familia Lora Rincón y rechazó estar vinculada a las actividades del pastor asesinado “porque aquí lo que hay es un ajuste de cuentas, pero la versión más cercana que hay es que la relación entre el pastor y alias ‘El Calvo’ era muy cercana, era su asesor espiritual”, contó Solano.

En el pasado, alias La Diabla había informado que su pareja no era cercano a la familia Lora Rincón porque “el señor González (su novio) era católico y ellos eran pastores cristianos”.

