Luz Adriana Camargo: "Seré cabeza de una Fiscalía que no está para perseguir ni para ayudar a nadie"

“Quiero ser y voy a ser cabeza de una Fiscalía que no está para perseguir ni para ayudar a nadie, y eso significa que en esos casos mediáticos se va a hacer lo que se tenga que hacer”, eso dijo la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en diálogo con Noticias Caracol.



¿Cómo se siente siendo la nueva fiscal en un país tan necesitado de justicia y de institucionalidad?

Luz Adriana Camargo: Exactamente por eso que usted menciona me siento muy expectante. Yo espero que muy pronto pueda estar frente a la Fiscalía, frente al personal armando equipos de trabajo y empezando a trabajar en forma. La Fiscalia requiere de inmediato una reorientación, a mi juicio, en lo que tiene que ver con metas institucionales, y esa va a ser mi primera tarea.

¿Cómo va a hacer para recuperar la legitimidad de una institución como la Fiscalía?

Luz Adriana Camargo: Yo creo que la forma adecuada es demostrando trabajo serio y trabajo constante y ordenado. Parece que es muy importante en nuestra actividad, yo soy una investigadora de base. En nuestra actividad es muy importante el método y la disciplina y esa es una de las características que debe tener cualquier fiscal y cualquier investigador. El tema de la priorización es indispensable y es un tema de lo que vamos a tener todo el foco.

¿Qué es priorización?

Luz Adriana Camargo: La priorización es a qué nos vamos a dedicar. Usted sabe que nosotros tenemos un abanico de conductas criminales muy amplio, entonces tenemos que centrar nuestra atención. Mi juicio y, ese es mi direccionamiento estratégico, yo lo voy a centrar en aquellas conductas que hoy día están siendo cometidas por organizaciones criminales. Nosotros ya casi no tenemos crimen ocasional, entonces nos vamos a concentrar en crimen organizado, pero ese crimen organizado no supone solo las grandes estructuras de las que hablábamos en las regiones, también supone esas estructuras que atacan al ciudadano en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, lo que vemos del hurto de celulares, esto hace parte de organizaciones criminales. Lo mismo que pasa con las bandas que están entrando en los restaurantes, que lo vemos en Bogotá, en fin, esta serie de conductas, extorsiones en Barranquilla, todas estas manifestaciones delictivas que tienen que ver con organizaciones criminales de gran o de mediano calado, que tenemos que empezar a atacar y como. El tema está en los cómo ¿cómo vamos a hacer eso?, ¿cómo logramos que las cosas funcionen? Y ahí yo tengo dos componentes. El primero es mejorar la investigación a través del análisis criminal, esto es importantísimo. La Fiscalía tiene que usar la información que tiene, y tiene que usarla para develar quiénes están detrás de esas organizaciones. Entonces tenemos que hacer análisis cruzados, tenemos que tener analítica forense, tenemos que tener analítica de datos, tenemos que tener una buena sala que nos permita hacer esos cruces de información.

También habla de inteligencia artificial en su discurso, ¿cómo se usa?

Luz Adriana Camargo: Por ejemplo, nosotros podemos hacer análisis predictivos de acuerdo con los fenómenos delictivos que se están presentando en ciudades. Si esto hoy lo hacemos con la tecnología que tenemos, seguro que vamos a tener unas respuestas mucho más rápidas para la ciudadanía. Y esto se tiene que combinar con una cosa que es muy importante y es el buen desempeño de los fiscales en los juicios ante los jueces, es decir, podemos hacer unas buenas investigaciones, pero si no tenemos una buena participación de fiscales en juicio, pues no lo logramos, es una combinación de las dos cosas y eso implica una gran tarea.

Según la Corporación Excelencia en la Justicia, solo 6 de cada 10 casos llegan a juicio. ¿Cómo recuperar esa credibilidad de la ciudadanía en la justicia y además, teniendo en cuenta otro dato muy importante, el 80% de las denuncias son archivadas?

Luz Adriana Camargo: El problema de la carga de trabajo en la Fiscalía, el problema de cómo abordamos la carga de trabajo es un problema evidentemente metodológico. Si a usted le roban su celular probablemente la solución del robo de su celular no la podamos hacer solo concentrándonos en su caso, pero probablemente si hacemos la investigación del robo de 100 celulares en el mismo día y si miramos patrones y prácticas miramos formas de ejecución, probablemente podamos llegar a solucionarles. En esos casos lo que tenemos que aplicar es una nueva metodología.

Si le entiendo, señora fiscal, es decir, en esa esquina de Medellín es donde más roban celulares, pues démosle información a la Policía para que le ponga algo a esa esquina

Luz Adriana Camargo: Sí, claro, una cámara por ejemplo de videovigilancia; por ejemplo, un tema de prevención de hecho. Yo creo que buena parte del plan estratégico y de la priorización nosotros la tenemos que hacer de la mano de las autoridades y la vamos a hacer de la mano de las autoridades, y los alcaldes, y los gobernadores, de los alcaldes de ciudades grandes, pero también de municipios, porque nosotros lo que tenemos que mirar un poco para mapear qué está pasando en Colombia es la realidad que viven los ciudadanos.

Nosotros sabemos, por ejemplo, que la extorsión es un delito que se está cometiendo de una manera generalizada en el país, y la extorsión ya no es la caja menor, es de donde se financian las organizaciones criminales; tenemos que trabajar de una manera sistemática y ordenada este tema de la extorsión. Pero también tenemos este lenguaje, que ojalá los medios de comunicación dejaran de mencionarlo, del microtráfico. El microtráfico no existe, el microtráfico es un narcotráfico a gran escala en las ciudades, y las organizaciones que manejan lo que eufemísticamente llamamos microtráfico en realidad es una organización que aún dentro de las ciudades tienen control territorial, tienen zonas vedadas, reclutan entonces todos esos fenómenos. Tenemos que entrar a mirarlos de una manera muy seria, muy ordenada, de modo que podamos trabajar articuladamente con nuestros fiscales, probablemente incluso impactando la forma en que hoy estamos organizados, porque nosotros nos organizamos hace mil años por delitos, pero tal vez ahora sea el momento de pensar que como son organizaciones multicrimen, deberíamos organizarnos más por sectores, por zonas, en fin.

Eso es lo que va a salir de nuestro primer diagnóstico y del direccionamiento estratégico que yo pretendo desarrollar una vez posesionada.

¿Y cómo se va a hacer ese trabajo articulado con entidades como la Policía, el Ejército? Porque en algún momento se ha visto un poco de desconexión.

Luz Adriana Camargo: Te lo contesto de manera muy puntual. Yo creo que en la Fiscalía es muy importante que los directores seccionales de la Fiscalía asuman su rol protagónico. Yo quiero una Fiscalía que tenga más Fiscalía y menos fiscales. El fiscal no puede ser quien esté en todos los comités, en todas partes organizando la tarea. Los directores son esos directores de Fiscalía en regiones, son el fiscal general en la región, y necesito que funcione así. Si lo quieren de algún modo es federalizar la Fiscalía. Que asuman y que respondan, por supuesto que respondan.

Yo entiendo al fiscal general, a la fiscal general en este caso, como una gerente de la investigación criminal, eso voy a hacer yo, yo voy a ser una gerente y cuando yo digo gerente no estoy hablando de que me voy a dedicar a remodelar sedes y administrar recursos, yo voy a ser una gerente de la investigación y lo que a mí me interesa es que haya unos planes metodológicos y muy serios para trabajar, y que esos procedimientos se apliquen en las regiones.

¿Y la meta cuál va a ser?

Luz Adriana Camargo: A partir del sistema procesal que tenemos, nosotros tenemos muchas salidas alternas, nosotros podemos hacer principios de oportunidades, podemos hacer preacuerdos y negociaciones, mediaciones, conciliación, dependiendo del tipo de conductas punibles que tengamos involucradas, y también acusar a los responsables. La lógica de un sistema acusatorio es que hagamos más esto y menos acusación, la lógica de un sistema.

¿Es hacer el proceso más corto?

Luz Adriana Camargo: Correcto, nosotros lo que necesitamos es que el proceso termine más rápido, vía mecanismos alternos, y necesitamos que lo que llegue a juicio sea lo más grave, lo más relevante y la menor cantidad de asuntos para que el sistema judicial tenga capacidad de procesar en un tiempo razonable, eso que le estamos presentando. Tú hablabas de los casos, del 80% de archivo. Yo apuntaría a que ese 80% no sea de archivos, pero sí de salidas alternas.

En un robo de un celular en una calle, en un caso de extorsión, que a la señora le cobran 1.000 pesos por la cubeta de huevos que vende, ¿cómo se logra esa simplificación del proceso?

Luz Adriana Camargo: Nosotros en realidad no tenemos que ponerle una carátula a cada denuncia. Nosotros no tendríamos por qué al robo de un celular ponerle la carátula de proceso. Por ejemplo, proceso uno, robo de celular de Pedro; carátula dos, proceso dos, robo de celular de Juan.

¿Pero cómo se hace para que sea más eficiente?

Luz Adriana Camargo: Lo que yo creo es que hay una gran cantidad de casos que definitivamente la justicia no soluciona y que definitivamente la justicia no va a solucionar. Debemos procurar generar soluciones alternas para el ciudadano, entonces nosotros tenemos que impactar mediante persecución efectiva, impactar la criminalidad, pero nosotros en ese propósito también tenemos que generar información para que mejore la seguridad en las ciudades desde el punto de vista preventivo, que no nos corresponde, pero que podemos alimentar con la información que tenemos. Probablemente, si nosotros hacemos un trabajo juicioso y logramos que caiga una banda criminal de estas, que no solo roba celulares, sino también los comercializa, si nosotros logramos hacer una persecución efectiva que nos diga la ruta del dinero de esto además, porque tiene unas ganancias inmensas, aunque creamos que son pequeños delitos como pasa con la extorsión, si nosotros logramos esas cosas probablemente cuando cae una banda estamos solucionando una cantidad de casos simultáneamente.

¿Y ahí sí le clavan un proceso de verdad a esa banda y no por un celular, si le estoy entendiendo?

Luz Adriana Camargo: Claro. Y ahí nosotros también tenemos un problema, tenemos un sistema penal muy costoso y nosotros también debemos reflexionar en términos de costo-beneficio. Lo cierto es que nosotros tenemos que apuntarle a impactar la vida de los ciudadanos y eso lo hacemos pensando en grande, pensando en cómo atacar la criminalidad organizada, ese es mi propósito.

Hay también otra cara de la Fiscalía. ¿Cómo va a recuperar la credibilidad, el prestigio? ¿Cómo la saca de esas polémicas políticas en las que se ha visto inmersa?

Luz Adriana Camargo: Le agradezco la pregunta. Yo creo precisamente que con un trabajo de priorización serio, de articulación serio y con un reto frente a delincuencia organizada, dejamos esta idea de que la Fiscalía actúa con una agenda política. Probablemente, cuando uno priorice naturalmente estas bandas criminales, las de gran calado que tienen relaciones con fenómenos de corrupción, por ejemplo. Y esto significa en últimas, que cuando estamos haciendo un plan ordenado de priorización por regiones también estamos fijando una línea de base de lo que vamos a hacer y esto quiere decir que no vamos a estar pescando qué casos hay por ahí de personas públicamente expuestas que probablemente sean algunos casos del interés de la prensa, pero no necesariamente sea la prioridad de la Fiscalía.

¿Cómo pretende defender la independencia de la que usted hablaba en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo pretende desmarcarse del Gobierno?

Luz Adriana Camargo: Depende de quién haga la pregunta. Probablemente para un sector del país yo vaya a ser siempre la fiscal de Gustavo Petro, pero probablemente para otro yo vaya a ser la fiscal de la Corte Suprema de Justicia.

Es como si tuviéramos dos sectores, que yo no quisiera sentir que esto es así, en la arquitectura institucional del Estado. Al fiscal general lo terna el presidente de la República y lo elige la Corte Suprema de Justicia, esa es nuestra arquitectura institucional, me parece excelente por una razón, porque en el caso de la Fiscalía colombiana, que no pasa con ninguna Fiscalía, esta Fiscalía es de la rama judicial, esta fiscalía se guía por los principios de imparcialidad, de ponderación, por los principios que guían la función judicial, es así de sencillo. Usted me dice ¿cómo se desmarca el Gobierno? Yo soy de la rama judicial y por eso yo he insistido, y esto no es un discurso, yo voy a defender la rama judicial. Claro, hago parte de ella, soy cabeza de la rama judicial hoy. ¿Cómo van a ser mis relaciones con el presidente? Van a ser armónicas, tienen que ser armónicas.

¿De qué habló con el presidente con quien se vio hace algunos días?

Luz Adriana Camargo: Básicamente de eso, de los temas de reforma a la justicia, porque ustedes saben que hay una mesa que lidera el ministro Osuna donde se están discutiendo temas, en los que a mí respecta, temas muy relevantes de mejorar el sistema penal acusatorio, que lo requerimos para que los planes de los que yo les hablo funcionen, porque si no, no me van a funcionar. Entonces vamos a tener un paquete legal que es necesario, que de hecho yo me encuentro en este muy buen escenario de reformas legales. Las propuso la Corte Suprema de Justicia en su documento que envió a la mesa de reforma, entonces hablamos de eso, hablamos de la independencia, de cómo vamos a actuar de manera armónica, básicamente los temas que se hablaron están reflejados en el comunicado que se sacó.



¿Hablaron de paz total, la propuesta del sometimiento por qué él lo planteó?

Luz Adriana Camargo: No hablamos de temas de paz total que yo recuerde, ni se mencionaron.

¿Y sometimiento a la justicia?

Luz Adriana Camargo: Me excuso si tengo mala memoria en este momento, porque después dicen que se ocultó.

Es un tema clave del gobierno, buscar una salida jurídica y a la vez política a estos grupos criminales

Luz Adriana Camargo: Yo ahí tengo una opinión muy personal que me gustaría expresársela. El Ejecutivo tiene que encargarse del tema de orden público, es un tema del Ejecutivo. Y cuando el orden público está alterado yo entiendo que el Ejecutivo tenga que buscar soluciones para ese problema y me parece perfectamente razonable. La Fiscalía tiene una misión constitucional de investigar, entonces yo creo que la mejor forma en que yo puedo colaborar al Ejecutivo en el tema de la paz es persiguiendo organizaciones criminales. ¿Con qué objetivo? Con que haya un incentivo para que ellas quieran hacer un acuerdo. Si yo paro las investigaciones, probablemente no va a haber mucho incentivo para que se sienten a un proceso de sometimiento. Si se trata de organizaciones criminales o un proceso de acuerdo, si son insurgentes, entonces me parece que en ese escenario de la paz total la Fiscalía tiene un deber y es no renunciar al ejercicio de la actividad investigativa, por el contrario, la Fiscalía tiene que mejorarlo, tiene que hacer una muy buena investigación.

¿Usted estaría dispuesta a suspender órdenes de captura de miembros con los cuales se esté negociando una paz total?

Luz Adriana Camargo: El jefe de Estado es el presidente. Como presidente de la República, porque nosotros tenemos un sistema presidencialista, el jefe de Estado ya tiene la posibilidad de escoger negociadores, y para hacer eso puede solicitarle a la Fiscalía, porque ya está reglado, que suspenda órdenes de captura. Y efectivamente, la Fiscalía debe hacerlo y se le pide en ese escenario de paz. Total, debe hacerlo. Cosa distinta es suspender las investigaciones, a eso me refiero yo. Una persona puede estar sentada en la mesa de negociación en la paz total, pero puede tener la seguridad de que su investigación va a continuar en la Fiscalía, no se va a suspender esa investigación, no va a tener el anaquel de paz total, los procesos quietos, todo lo contrario, yo lo que propongo es que analicemos al punto en que podamos tener una sincronía con el Ejecutivo porque me parece que ese es un aporte.

¿No va a haber zonas de despeje judicial para quien se siente a negociar hoy?

Luz Adriana Camargo: No va a haber zonas de despeje Judicial, es una magnifica expresión.

Hay casos mediáticos que le van a implicar tomar decisiones como el del hijo del presidente, de Álvaro Uribe, la financiación de la campaña, ¿ha pensado cómo va a manejar esos casos que hoy llevan fiscales de la anterior administración?

Luz Adriana Camargo: Esos casos son muy desgastantes, esos casos mediáticos polarizan muchísimo, pero básicamente yo lo que quiero dejar como mensaje es una cosa: yo lo que quiero ser y voy a ser es ser cabeza de una Fiscalía que no está para perseguir ni para ayudar a nadie, y eso significa que en esos casos mediáticos se va a hacer lo que se tenga que hacer, lo que a partir de investigaciones bien establecidas y de las mejores teorías jurídicas tengamos que hacer. Sería irresponsable si yo me pusiera a anticipar si se van, si se quedan los que están, yo no he empezado el proceso de empalme y ese es un proceso que tiene que ser muy serio y muy bien realizado, entonces yo les pido un poco de paciencia ahí porque en este momento no tengo una respuesta.



Como jurista penalista, ¿qué diagnóstico preliminar hace del panorama de corrupción en Colombia, cómo abordarlo?

Luz Adriana Camargo: Yo trabajé en la comisión internacional, yo llegué a la comisión siete años después de que esta se había fundado, o sea, ya era una comisión vieja por decirlo de alguna manera. Nosotros en Guatemala modificamos un poco la metodología, un poco lo que yo le digo que quiero hacer ya lo hicimos allá en Guatemala, con algunos casos que tenían que ver con temas, no solo de corrupción, tenían que ver con temas de cooptación de Estado con fenómenos de macrocriminalidad y que estaban relacionados con la misión de esa comisión. Yo quiero decir que buena parte de los investigadores éramos colombianos. Yo era jefe de investigación y teníamos un buen componente.

¿El hoy ministro de defensa estaba ahí?

Luz Adriana Camargo: El ministro de Defensa, el comisionado que era mi jefe era el jefe de este grupo de funcionarios de Naciones Unidas, que en realidad nosotros lo que hacíamos era colaborar con el Estado guatemalteco, con la Fiscalía de Guatemala. Yo trabajaba hombro a hombro con la Fiscalía de Guatemala. Como es la situación de Colombia compleja, yo no digo que no, pero la Fiscalía de Colombia es una Fiscalía muy fuerte y yo lo he dicho desde el primer día, yo no llego a inventarme la rueda ni llego a una entidad débil, llego a una entidad que tiene cómo hacer la tarea.

El propósito de una comisión se parece muchísimo a los propósitos que yo tengo como fiscal, entonces sería una inconsecuencia que yo, como jefe de la Fiscalía, apoye una comisión internacional.

Yo quiero que me dejen hacer la tarea y yo estoy convencida de que yo puedo hacerla. Yo solita no, y eso es otra cosa, eso es un trabajo en equipo, la Fiscalía debe trabajar con la visión de conjunto. Nosotros somos casi 30.000 funcionarios y dentro de los cuales hay funcionarios muy destacados y muy valiosos, una línea de trabajo y eso ya se lo dije a Corte Suprema Justicia como al gobierno.

¿Cómo es su relación con el hoy ministro Iván Velásquez?

Luz Adriana Camargo: La relación con el ministro es una relación muy buena, es una relación de respeto, yo lo aprecio mucho, siempre lo dije, también en la corte, pero también dije a renglón seguido que yo no le copio tarea ni al ministro ni a nadie. Yo llego a una Fiscalía que quiero construir con los funcionarios con quienes voy a armar equipo y con los que están allá. Muchos de los que están allá van a ser parte de mi equipo cercano.



¿Ya armó su equipo? ¿Qué nombres se podrían dar?

Luz Adriana Camargo: Pues el nombre que ha sonado muchísimo es el nombre del vicefiscal, no es un secreto de hecho. Se llama Gilberto Guerrero, él es un fiscal de carrera, es un fiscal delegado del tribunal de Cali, un jurista -a mi juicio- de las personas que más sabe del sistema penal acusatorio en el país.

¿Es como usted, fiscal de carrera, penalista de carrera?

Luz Adriana Camargo: No solo es fiscal de carrera, es el primer concurso de fiscales delegados ante el tribunal y es el primer puesto de ese concurso. En la Fiscalía se le conoce como un hombre muy serio, como un hombre muy puesto en su lugar. Fue director seccional de Fiscalía de Cali, en la administración en la corte y en la administración de Viviane Morales, y luego estuvo en ese cargo hasta 2018. Es una persona muy competente y yo quiero que me acompañe porque tiene las calidades para hacerlo.