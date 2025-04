Consulta popular: ministro de Trabajo explicó cada una de las 12 preguntas propuestas por Gobierno

El presidente Gustavo Petro radica este miércoles 1 de mayo ante el Congreso de la República la consulta popular, relacionada con la reforma laboral que fue hundida en el Senado de la República. Durante el consejo de ministros adelantado el lunes 28 de abril, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó cada una de las 12 preguntas que componen el documento.

1. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?

Después de ese horario, un trabajador que devengue el salario mínimo tendría un recargo del 75 % por cada hora extra nocturna, es decir que el valor sería de $10.831. Si la jornada del empleado es nocturna ordinaria, el recargo sería del 35 %, es decir que ganaría $8.355 adicional por cada hora. Según el ministro de Trabajo, actualmente se les niega a los ciudadanos unos $2.000 por hora. Según la cartera, el voto por el sí en este ítem es importante se apoyará “un trabajo más humano y equilibrado”.

⁠2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?

Según el Sanguino, con el recargo dominical y festivo habría un incremento del 25 % en el pago por hora de los trabajadores, lo que representa $12.378, es decir, un aumento de $1.547. Si la jornada es nocturna, habría un recargo adicional del 35% sobre la hora ordinaria, $8.355 y un 75% adicional sobre la hora ordinaria, que serían $10.831.

3.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?

Con esta pregunta, según el ministro, se busca la protección de estos empresarios “para que el Estado los apoye, los acompañe y les sirva de soporte estimulando otros factores productivos que les permitan consolidarse empresarialmente y atender los costos laborales”. Con eso, agregó, se busca “liberarlos de los gota a gota o de los servicios públicos. En la costa Caribe, la microempresa no se quiebra por los costos labores, se quiebra por los costos de la energía eléctrica”.

El presidente Gustavo Petro dijo que esa pregunta era de su autoría, indicando que “hay empresarios que son ellos mismos trabajadores; es decir, no reciben salario y solo produce él y si acaso lleva a sus hijos a trabajar o a la mujer”. “Esta economía popular lo que necesita es crédito” para que no acudan al “crédito usurero que lo quiebra o la mata físicamente”, agregó.

El ministro Sanguino dijo que con la consulta popular se busca “un trabajo más humano y equilibrado” - Presidencia de la República

4.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?

Sanguino dijo que esta pregunta de la consulta popular es “un derecho que ha venido progresivamente reconocido para las mujeres y para las personas en general en otros países. Con un video promocional, una mujer expresa que “todos los meses, millones de nosotras trabajamos con dolores insoportables, tenemos que comprar medicinas para soportar la jornada laboral y nos sentimos incómodas y vulneradas en nuestro sitio de trabajo”.

Asimismo, el ministro dio cifras que muestran que entre el 20 y 30 % de mujeres sufren menstruaciones incapacitantes.

5.⁠ ⁠¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?

“Es una apuesta por la inclusión”, manifestó el alto funcionario, subrayando que en la actualidad solo un 20,7 % de personas en condición de discapacidad tienen empleo y con la aprobación de esta propuesta se verían beneficiados 1,6 millones de ciudadanos.

6.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

Para explicar esta pregunta intervino el director de la institución, Jorge Londoño, quien señaló que se debería hacer un ajuste a la pregunta, como la palabra jóvenes, pues hay 60 mil alumnos mayores de 28 años, y cambiar contrato laboral por contrato de aprendizaje, “que no es algo nuevo y que se perdió en 2002”.

Si la gente vota por el sí en este punto, se garantizaría que los estudiantes recibieran un salario pleno, que incluye prestaciones sociales completas (primas, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, ropa de trabajo), aportes plenos a seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar).

El contrato de aprendizaje ha beneficiado a 241.000 aprendices en 2025. Varios de estos jóvenes “son de estratos bajos y con condiciones económicas difíciles que sin el contrato de aprendizaje están en mayor riesgo de abandonar los procesos formativos”, expresó Londoño.

Jorge Londoño, director del Sena, explicando la pregunta sobre el contrato de aprendizaje - Presidencia de la República

7.⁠ ⁠¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

Sanguino afirmó que 433 mil trabajadores de las plataformas digitales de transporte y reparto se beneficiarían si se vota por el sí en esta pregunta, “sobre todo de jóvenes que circulan en nuestras ciudades y municipios”, recalcando que se exponen a peligros porque se movilizan en motos o bicicletas.

8.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?

Sobre este ítem, el ministro de Trabajo dijo que aquí se habla de “quienes establecen una relación laboral entre empleador y empleado en el campo colombiano”, ya que en esta área hay un 83,2 % de informalidad en el área rural, de las que 3,2 millones de personas son trabajadoras agrícolas y un 70 % gana menos de un salario mínimo, pues por jornal diario, según cifras del Gobierno. Con la pregunta, el trabajador recibiría $47.450 de pago por día.

9.⁠ ⁠¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?

El presidente Petro intervino en este punto, señalando que “el contrato laboral no es entre iguales, porque un patrón poderoso es más poderoso que un trabajador o trabajadora que llega a pedir trabajo” y afirmó que “el capitalismo mismo expidió normas en todos los países donde se protegía al trabajador y la trabajadora porque el contrato es desigual”. Sin embargo, con el contrato civil, según él, “se vuelve entre iguales y ya nada protege al más débil. (…) Por eso acosan trabajadoras, cuando eso era imposible antes, y por eso no hay estabilidad, porque en cualquier momento pueden echar a una persona que trabaja”. Y preguntó a sus funcionarios si aún había tercerización en sus carteras, afirmando que “casi todos los hospitales públicos y privados tienen a su personal de salud tercerizado, es decir, un intermediario se gana el billete, y gana mucho menos una enfermera cualquiera o un médico cualquiera que antes, cuando los contratos eran laborales”.

10.⁠ ⁠¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?

Según el ministro Sanguino, con esta pregunta se mejorarían los ingresos de 12,8 millones de personas, de las que 705.000 trabajan en el servicio doméstico de manera informal.

11.⁠ ⁠¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?

“Bien saben ustedes que la regla general no es el contrato a término indefinido o el contrato a labor, que significa un fenómeno de inestabilidad laboral generalizado”, dijo el jefe de la cartera de Trabajo sobre la pregunta, indicando que de 25 millones de ciudadanos trabajadores, solo 6,4 millones tienen contrato a término indefinido y 3,7 a término fijo.

Reconoció que ese fenómeno se presenta también en el sector público, en el que hay 1.051.000 contratos por prestación de servicios firmados durante el Gobierno de Petro.

12.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?

Ellos “trabajan toda su vida, no cotizan en un sistema de pensiones, hoy están sometidos a unas condiciones de vejez en indignidad y no han sido cubiertos por el sistema pensional en Colombia”, recalcó Sanguino sobre este tema, que se justifica, indicó, porque solo el 8,7 % de los campesinos gozan de pensión. Si se vota a favor de esta, se beneficiarían cerca de 4 millones de personas.

