“Fue una emboscada”: coronel que sobrevivió a atentado contra convoy policial en Norte de Santander

El coronel Jorge Bernal entregó nuevos detalles sobre el atentado del que fue víctima junto a varios uniformados cuando se desplazaban desde Cúcuta hacia el municipio de Sardinata, en Norte de Santander.

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Durante una entrevista con Noticias Caracol En Vivo, el oficial explicó que la caravana tenía como objetivo realizar actividades de acompañamiento a los policías destacados en esa zona del departamento cuando fue sorprendida por un ataque armado.

"Fue una emboscada que nos realiza un grupo armado organizado", manifestó.



Según su relato, el ataque ocurrió a la altura de la vereda Camilandia. "Fuimos atacados primero con artefactos explosivos que ubicaron en la carretera y después un grupo de estos delincuentes ataca la caravana con ametralladoras y fusiles", explicó.



¿Cómo logró sobrevivir?

Bernal indicó que él ya había sobrepasado el sitio donde estaban ubicados los explosivos cuando ocurrió la detonación.

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"Yo ya había pasado el lugar donde tenían estos explosivos. Cien metros después de la activación escuchamos esta detonación", relató.

El oficial explicó que los vehículos que lo acompañaban, en los que se movilizaban integrantes de los comandos Jungla de la Dirección de Antinarcóticos, reaccionaron de inmediato para enfrentar el ataque y auxiliar a los policías afectados.

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De acuerdo con su testimonio, las cargas explosivas fueron activadas cuando pasaba la parte final de la caravana.

"Ellos activan las cargas explosivas al último vehículo y las motocicletas, y ellos son los que realmente reciben toda la onda explosiva", señaló.

La reacción evitó consecuencias mayores

El coronel destacó que la respuesta de los comandos Jungla permitió rescatar a los uniformados que habían quedado en medio de la emboscada.

Según explicó, los policías regresaron al lugar del ataque para enfrentar a los hombres armados que disparaban desde una zona montañosa.

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"Los comandos Jungla reaccionan, se devuelven, enfrentan a este grupo de delincuentes que se encontraba en la montaña y ahí es cuando el enfermero de combate atiende a los heridos mientras los otros lo apoyan con fuego para poder salir de ese momento de emboscada", afirmó.

Bernal sostuvo que esa maniobra fue determinante para impedir que los atacantes alcanzaran a los policías que permanecían heridos sobre la vía.

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El oficial también aclaró que cuando en el video se escucha la frase "voy a lanzar una pepa", esta hace referencia al uso de una granada de 40 milímetros adaptada al fusil de los comandos para brindar apoyo durante el enfrentamiento.

Dos uniformados resultaron heridos

Como consecuencia del atentado, dos integrantes de la Policía Nacional sufrieron lesiones ocasionadas por la explosión.

El coronel informó que ambos fueron evacuados rápidamente hacia Cúcuta, donde recibieron atención médica.

"En este momento se encuentran en recuperación fuera de peligro", aseguró.

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Además, añadió que los uniformados presentan principalmente esquirlas en sus extremidades y que ya fueron sometidos a las intervenciones médicas correspondientes.

La Policía atribuye el ataque al ELN

Consultado sobre los posibles responsables, Bernal afirmó que, con base en las características del ataque y la presencia de grupos armados en esa zona, la institución atribuye la acción al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

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"En este sector delinque el ELN, específicamente el frente Juan Fernando Porras Martínez... podemos atribuirle este ataque a ese frente", indicó.

El oficial también advirtió que la instalación de explosivos sobre una vía de alta circulación representa un riesgo no solo para la Fuerza Pública, sino también para la población civil.

Explicó que esa carretera comunica a Cúcuta con Ocaña y conecta a Norte de Santander con la Costa Caribe, por lo que diariamente es utilizada por vehículos particulares, transporte público y carga pesada.

Finalmente, aseguró que, tras el atentado, el Ejército Nacional apoyó las labores para asegurar el corredor vial y restablecer la movilidad.

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"En este momento se encuentra en total normalidad la vía", concluyó el comandante, quien reiteró que la Policía continuará desarrollando operaciones para garantizar la seguridad en el departamento pese a las acciones de los grupos armados ilegales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co