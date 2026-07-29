Alias 'Chino Arias': qué se sabe del capturado por el crimen de la suegra de Pipe Calderón

Autoridades capturaron en Panamá a Andrés Felipe Arias, conocido como alias 'Chino Arias', señalado de participar en el asesinato de María del Pilar Zea Cobo, suegra del cantante Pipe Calderón. Zea, de 60 años, murió en el parqueadero de un centro comercial en Medellín, Antioquia. El hecho ocurrió el pasado 8 de mayo de 2025 mientras la mujer se encontraba dentro de su vehículo. De acuerdo con la Policía, recibió dos impactos de bala y aunque fue trasladada de emergencia a la clínica El Rosario, llegó sin signos vitales.

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El procedimiento fue realizado en Panamá gracias a un trabajo coordinado entre las autoridades panameñas, la Policía Nacional de Colombia e Interpol. Sobre Arias existía una circular roja que permitió su ubicación después de permanecer más de un año fuera del país. De acuerdo con El Tiempo, el capturado deberá enfrentar un proceso judicial por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ahora las autoridades adelantan los trámites correspondientes para que sea trasladado a Colombia y responda ante la justicia.



¿Cuál es la principal hipótesis del crimen?

Las investigaciones apuntan a que el homicidio estaría relacionado con actividades del narcotráfico. María del Pilar Zea Cobo era mencionada en investigaciones adelantadas por autoridades estadounidenses por una supuesta participación en una estructura dedicada al envío de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica. La mujer también habría entregado información a organismos de Estados Unidos, situación que habría generado conflictos dentro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, por lo que el crimen pudo responder a un ajuste de cuentas.

Además, en la camioneta donde estaba la mujer encontraron dos vainillas de calibre 9 milímetros. En la revisión de las cámaras de vigilancia vieron que un hombre bajó de la parte trasera del vehículo, se subió a un automóvil gris y salió del estacionamiento. Las autoridades no han aclarado los demás detalles del crimen, ni de la víctima, pero se supo que era la suegra del cantante Pipe Calderón. Días después del crimen, el cantante decidió pronunciarse públicamente para hablar sobre la mujer que, según explicó, consideraba una segunda madre.



"Siempre me trató muy lindo. Desde el primer momento me dio el aval. Ella se convirtió como en una segunda mamá. Siempre tenía esos problemas económicos, cosas así (...) de primerazo la gente no se te va a abrir y te va a decir no tengo plata o tengo. Desde el principio yo asumí todo con mi esposa. Empezamos a ser familia, a ayudarnos. Me raya mucho la mente con todos esos titulares que hicieron, la pusieron como algo que no era", había indicado el cantante en entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co