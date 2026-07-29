Profesor estadounidense puso una cámara en baño del colegio donde trabajaba, en Pereira

Una alerta internacional Angel Watch se activó sobre un profesor de origen estadounidense que protagonizó un indignante escándalo en un colegio de Pereira. La alerta actúa como un cerco para proteger a niños, niñas y adolescentes de posibles amenazas en los países aliados, a través de la cooperación internacional entre autoridades migratorias, que aplican controles especiales y restricciones para el ingreso a sus territorios, según la legislación de cada Estado. Así las cosas, el sujeto involucrado en este caso ocurrido en la capital de Risaralda ahora tiene un distintivo en su pasaporte que advertirá el riesgo que podría representar para los menores de edad.

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El caso se remonta a abril de 2026. Para ese entonces, el extranjero dictaba clases en el colegio Liceo Inglés, ubicado en el corregimiento de Cerritos, en Pereira. Allí se desempeñaba como profesor de inglés. Mientras impartía clases en un plantel lleno de menores de edad, este hombre ocultaba un secreto que fue descubierto por una estudiante. Según el reporte conocido por la Policía, el docente habría instalado una cámara escondida en el baño de las estudiantes de primaria, sin autorización ni conocimiento de las directivas del colegio.

La cámara, tipo espía, fue hallada por la alumna, quien dio aviso inmediato a una docente. A partir de ese momento se activó la intervención policial y judicial por la presunta comisión del delito de pornografía con personas menores de 18 años.



La Fiscalía 38 Seccional UENNA de Pereira ordenó una diligencia de registro y allanamiento al inmueble del docente, la cual fue realizada por la Unidad Básica de Investigación Criminal SEPRO-MEPER, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en el barrio Los Alpes de Pereira. Durante el procedimiento fueron incautados un teléfono celular marca iPhone y un computador portátil marca Lenovo.



Los elementos fueron sometidos a análisis judicial y, según las autoridades, no se hallaron elementos materiales probatorios con contenido sexual explícito de niños, niñas o adolescentes que permitieran a la Fiscalía solicitar una orden de captura. No obstante, el colegio dio por terminado de manera inmediata el contrato laboral del docente.

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Sin embargo, en coordinación con Interpol, se logró la activación de la alerta Angel Watch, una medida de cooperación internacional que busca prevenir el ingreso de este sujeto a los países que hacen parte del convenio y fortalecer la protección de los menores de edad.

María Paula Rodríguez Rozo

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