Más de 40.000 habitantes de Soacha tendrán agua potable y alcantarillado: los barrios beneficiados

En un paso hacia la equidad en el acceso a servicios públicos esenciales, más de 40.000 habitantes de Soacha se beneficiarán de un proyecto de infraestructura que les permitirá contar por primera vez con agua potable y alcantarillado. El avance se dio debido a un convenio firmado entre la Alcaldía de Soacha, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca.

El acuerdo contempla la planificación, diseño, construcción y puesta en marcha de una red de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial que conectará el Tanque El Vínculo con los barrios más afectados por la falta de estos servicios. Esta zona ha enfrentado durante años una grave carencia de infraestructura básica, obligando a sus habitantes a recurrir a métodos informales para abastecerse de agua, como el uso de carrotanques o la recolección manual, lo que ha impactado negativamente su salud y calidad de vida.

El convenio se enmarca en el hecho metropolitano denominado “Gestión y corresponsabilidad regional del agua para la sostenibilidad territorial”, que busca articular esfuerzos entre municipios para garantizar el acceso equitativo al recurso hídrico.



Proyecto busca reducir pérdidas de agua en Soacha

Además de mejorar el acceso a agua potable y alcantarillado, el proyecto busca reducir las pérdidas de agua, mejorar el manejo de vertimientos y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del recurso hídrico. La ejecución del convenio responde también a la sentencia del río Bogotá, que exige acciones coordinadas para su recuperación y saneamiento.



La estructuración técnica del proyecto será el primer paso, seguido por la construcción de las redes que conectarán el Tanque El Vínculo con las comunidades beneficiadas. En paralelo, se desarrollará el Plan Maestro, que trazará la ruta a largo plazo para garantizar la cobertura de servicios en el municipio.

Este convenio representa una acción conjunta entre entidades locales y regionales para enfrentar problemáticas comunes. La articulación entre la Alcaldía de Soacha, la EAAB y la Región Metropolitana busca garantizar soluciones sostenibles que respondan a las necesidades de la población y al ordenamiento territorial de la región. La implementación del proyecto permitirá cerrar brechas en el acceso a servicios públicos, especialmente en sectores que han sido históricamente excluidos. La inversión en infraestructura básica se considera un componente clave para mejorar las condiciones de vida y promover el desarrollo urbano ordenado.

"El agua es el eje fundamental del desarrollo y el ordenamiento territorial en la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca (RMBC), no solo por ser esencial para la vida y el bienestar humano, sino también porque conecta ecosistemas, personas, territorios y actividades económicas. Su gestión adecuada es clave para la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad ambiental y el equilibrio regional, ya que el ciclo del agua no reconoce fronteras: lo que ocurre en un municipio impacta aguas abajo a toda la región", recalcó la Región Metropolitana.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL