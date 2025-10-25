En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA / Masacre en Floridablanca: revelan identidad de cuatro hombres asesinados hallados en cambuche

Masacre en Floridablanca: revelan identidad de cuatro hombres asesinados hallados en cambuche

Las autoridades continúan investigando las circunstancias de lo ocurrido. Por ahora, se plantea preliminarmente que todo lo acontecido obedece a un ajuste de cuentas.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 25 de oct, 2025
Las autoridades se pronunciaron (imagen de referencia).
Archivo

