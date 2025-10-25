Masacre en Floridablanca: revelan identidad de cuatro hombres asesinados hallados en cambuche

En la madrugada de este sábado 25 de octubre se registró un macabro hallazgo en Floridablanca, Santander. Los habitantes del barrio La Cumbre llamaron a las autoridades tras escuchar sonidos de disparos hacia las 3 de la madrugada. Al llegar al punto, en el que también oyeron los aullidos de un perro que les acompañaba, los patrulleros encontraron una aterrador escena: en el interior de un cambuche se encontraban tendidos cuatro cuerpos sin vida.

Los cadáveres correspondían a cuatro hombres; cada uno de ellos tenía heridas de bala en diferentes partes de sus cuerpos. Inmediatamente se dio inicio a la investigación y el proceso para hacer los levantamientos correspondientes. La hipótesis central que manejan las autoridades, por ahora, apunta a que todo se habría tratado de un ajuste de cuentas derivado del control del microtráfico en el lugar.

Todo habría ocurrido de la siguiente manera, según versiones aún preliminares citadas por diferentes medios locales: un grupo de sujetos armados llegaron al punto de la masacre en diferentes motocicletas. Al estar ya en la zona, empezaron a disparar indiscriminadamente contra las cuatro víctimas que allí se encontraban hasta provocarles la muerte. Ninguno de los autores del crimen ha sido identificado ni capturado.



Vanguardia, medio local de Bucaramanga, sostiene según fuentes policiales que presuntamente el lugar de la masacre era un punto para expender drogas en la zona, y que incluso en el momento del crimen habían otras personas consumiendo drogas allí. No obstante, este dato no ha sido confirmado de manera oficial.



¿Quiénes eran los hombres asesinados en Floridablanca, Santander?

La Policía identificó los cuerpos de las cuatro personas asesinadas, los cuales fueron trasladados al Instituto de Medicina legal. Se conoció que las víctimas de este trágico ataque eran conocidas en la zona como alias El Calvo, quien recibió impactos de bala en sus manos, brazo y pecho; alias Álvaro, con balas en la pelvis y su rostro; alias Jhonatan, quien murió por impactos de bala en pecho y tórax y alias Mosco, con marcas de bala en la cabeza.

Por este caso y otra serie de hechos que se han presentado en Floridablanca, las autoridades adelantan labores para reforzar la seguridad en el territorio. Incluso, recientemente se convocó a un consejo de seguridad para evaluar lo que está ocurriendo y adoptar medidas que puedan contrarrestar esta lamentable situación.



