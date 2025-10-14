En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Ibagué: así funcionará la normativa en la semana del 13 al 17 de octubre

Pico y placa en Ibagué: así funcionará la normativa en la semana del 13 al 17 de octubre

Ibagué mantiene su esquema de restricción vehicular del 13 al 17 de octubre de 2025, operando de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., pero con alivios cruciales en las franjas de circulación conocidas como ‘hora valle’.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2025
Pico y placa en Ibagué para la semana del 21 al 25 de julio: nueva rotación ya está vigente
Fotografía de Ibagué, Tolima.
Alcaldía de Ibagué

