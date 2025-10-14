En vivo
COLOMBIA  / Restricción vehicular en Medellín del 13 al 17 de octubre: así funcionará la normativa

Restricción vehicular en Medellín del 13 al 17 de octubre: así funcionará la normativa

La semana del 13 al 17 de octubre estará marcada por la excepción del lunes festivo y la continuidad de la rotación del Pico y Placa en Medellín, afectando a carros y motos de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2025
Pico y placa Medellín
La restricción del pico y placa en Medellín para vehículos particulares comenzará a las 5:00 a.m. y finalizará a las 8:00 p.m.
