Minuto de Dios lidera campaña para enviar ayudas a los afectados por los terremotos en Venezuela

La conocida organización colombiana El Minuto de Dios se suma a la gesta que se mueve para brindarle ayuda al país hermano de Venezuela después de que este sufriera dos terremotos este miércoles 24 de junio, los cuales dejaron devastadas algunas partes del territorio y miles de afectados. Por eso, la corporación anunció el inicio de la campaña “Venezuela: Un Minuto por los panas”, en la que usted puede aportar desde Colombia.



Venezuela se levanta entre el polvo, cuenta a sus muertos y heridos, corre contra el tiempo para salvar todas las vidas, pero también las familias intentan hallar qué hacer y cómo sobrevivir después de haberlo perdido todo en la destrucción.

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El propósito de esta iniciativa solidaria es movilizar ayuda humanitaria que será dirigida a las familias venezolanas. En ese sentido, El Minuto de Dios invita a personas, empresas, aliados y entidades del país a sumarse con aportes económicos y donaciones en especie que recibirá la corporación a través de sus canales y sedes presenciales autorizadas.

¿Cómo aportar donaciones económicas?

Quienes quieran realizar aportes en efectivo, pueden consignar a la cuenta de ahorros Davivienda No. 0040 0016 0590, a nombre de la Corporación Organización El Minuto de Dios (NIT 860.010.371-0), o ingresando directamente a la página web oficial www.minutodedios.org.



¿Cómo hacer donaciones en especie?

La campaña de El Minuto de Dios recibirá alimentos no perecederos, kits de aseo, colchonetas y herramientas, elementos fundamentales para atender algunas de las necesidades prioritarias de las familias afectadas. Los elementos serán recibidos en las siguientes sedes de las principales ciudades de Colombia:



Bogotá: Banco de Ropas – Transversal 73A No. 82-61, barrio Minuto de Dios . Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. | sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Banco de Ropas – . Horario: lunes a viernes de | sábados de Medellín: Cra. 49 No. 53-19, Oficina 403, Edificio Bancoquia .

. Bucaramanga: Cra. 27 No. 19-40, UNIMINUTO, oficina COMD .

. Cúcuta: Av. 1E No. 20-56, barrio Blanco - Caobos .

. Cartagena: Cra. 15 No. 31-110, barrio El Espinal, Centro Comercial San Lázaro, local 19 .

. Barranquilla: Calle 73 No. 7E esquina, barrio El Bosque .

. Cali: Calle 5B No. 37-120, San Fernando.

María Paula Rodríguez Rozo

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