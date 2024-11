Monómeros: en medio de polémica por presunta privatización, renuncia Rodrigo Ramírez, alto directivo

En medio de la controversia que se ha desatado por la posible venta o privatización de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., Rodrigo Ramírez, un alto directo de esa empresa y pieza clave del presidente colombiano Gustavo Petro, presentó su renuncia a la junta directiva.

Ramírez comunicó su decisión horas después de que Petro, en una carta, le expresó a su homólogo Nicolás Maduro su "oposición por la decisión del ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, Alex Nain Saab, de vender y privatizar la compañía Monómeros".

En ese sentido, el hasta ahora miembro de la junta directa de la empresa de fertilizantes Monómeros localizada en Barranquilla señaló que su renuncia se dio porque las negociaciones internas que se adelantaron con fines de la adquisición de los activos de Monómeros se hicieron sin la participación del gobierno colombiano.

"Debido a las negociaciones internas que se adelantaron con fines de la adquisición de los activos de la empresa Monómeros S.A. en la que el gobierno colombiano no fue partícipe He presentado mi carta de renuncia ante los directivos de Monómeros S.A. y he comunicado la decisión del gobierno colombiano de dejar su participación en la junta directiva de esta empresa", escribió Ramírez.

"Agradezco al señor presidente Gustavo Petro la confianza que depositó en mi para liderar este proceso", agregó.

De momento, el gobierno de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre la carta del mandatario colombiano ni sobre la renuncia de Rodrigo Ramírez. No obstante, esas dos acciones sí han atizado el debate sobre el futuro de Monómeros y el papel del gobierno colombiano en su gestión.

Esta fue la publicación que hizo Rodrigo Ramírez en su cuenta de X. Captura de pantalla.

En su carta, el presidente Petro dice que se opone "integralmente a una privatización de la empresa Monómeros", pues considera que "esta decisión podría condenar a la pobreza y el hambre a millones de personas que representan la base de la soberanía alimentaria de nuestra región".

Por lo anterior, invitó a Saab y a Maduro a "reconsiderar la privatización de la compañía que ha dado y puede seguir dando sustento a millones de familias en nuestros países".

En un comunicado, argumentó, además, que por más de cinco décadas la empresa pública Monómeros "ha beneficiado a los y las campesinas colombianas y venezolanas" a través de la producción y venta, a un precio justo, de insumos agrícolas.

"Actualmente, la comercialización de Urea de Monómeros les garantiza a millones de familias venezolanas y colombianas la productividad de sus tierras. Asimismo, les asegura ingresos suficientes para tener una vida digna", añadió el mandatario.