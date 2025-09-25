En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Claves del caso de Juliana Guerrero, tras irregularidades para graduarse: le anularán título

Claves del caso de Juliana Guerrero, tras irregularidades para graduarse: le anularán título

La joven iba a ser designada viceministra para la Juventud, pero el proceso fue suspendido luego de las denuncias hechas por las anomalías que habrían ocurrido para que se graduara de contadora en la Fundación de Educación Superior San José, que ya emprendió acciones.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
Mineducación indaga a Fundación San José por presuntas irregularidades tras caso de Juliana Guerrero

