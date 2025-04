Mujer en Soacha fue brutalmente golpeada en la entrada de su casa por un desconocido: esto pasó

A una joven de 25 años, identificada como Paula Corredor y que trabaja en un call center de la ciudad de Bogotá , la golpearon brutalmente mientras abría la puerta de su casa en el municipio de Soacha , Cundinamarca. Un sujeto que ella no conocía la interceptó y la agredió a tal punto de desfigurarle el rostro.

La víctima habló con Noticias Caracol y narró que “me bajé de ruta, el muchacho parecía que estaba borracho o drogado. Empezó a gritar, yo le dije que yo no era la persona que él estaba buscando. Él estaba buscando un carro o algo así”.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves 10 de abril luego de que la trabajadora terminara su jornada laboral. “Me dejaron en frente de la casa y cuando iba a meter las llaves a mi casa el muchacho reaccionó, me cogió del cuello y me empezó a pegar puños”, dijo.

"Mi hija quedó ensangrentada": mamá de la víctima

Paula aseguró que el delincuente la atacó sin piedad. Sandra Patricia Mape, mamá de la joven, denunció que el agresor “de un golpe la noqueó, ella quedó en el piso y la golpeó tanto que ella quedó inconsciente. Cogieron al tipo y mi hija quedó ensangrentada”.

La víctima sostuvo que, sin saber lo que estaba pasando, trató de pedir ayuda, pero los golpes en el rostro la dejaron casi inconsciente. Fueron los vecinos de la zona quienes la alcanzaron a escuchar. “Cuando escucharon mis gritos fue que salió la señora en donde vivo, su hijo y los vecinos. Los vecinos lograron detener a esta persona”, narró.

Paula, gravemente herida, fue remitida al hospital de Ciudad Verde, donde se encuentra recluida. Explicó que “tengo una fractura en la nariz, tengo los labios hinchados porque están rotos por dentro y los dos ojos están en este momento comprometidos. Me dijeron que podría verse afectada en un 80% la visibilidad de un ojo. En la tarde me pusieron 60 puntos en la cara, tenía la ceja como si me hubiera maltratado con un arma cortopunzante y tengo en la parte izquierda de la cara más de 6 o 7 cortadas”.

"Que este caso no quede como lesiones personales"

Al responsable por este hecho lo capturaron las autoridades y cuando los policías llegaron al lugar de los hechos él tenía la ropa llena de sangre. La mamá de la víctima pidió “que este caso no quede como lesiones personales porque, si la comunidad no sale, a mi hija la matan. Puede ser ella o pueden ser muchas”.

A través de un comunicado, la Policía de Soacha notificó que el agresor, de nacionalidad venezolana, fue capturado y tendrá que responder por la grave agresión contra esta mujer que él no conocía. Además, se investiga si más mujeres fueron víctimas de este sujeto.

Paula Corredor, víctima de golpiza - Noticias Caracol

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, se pronunció sobre esta agresión desde su cuenta de X. “Como Alcalde de Soacha, rechazo de manera contundente el brutal ataque del que fue víctima Paula Corredor de la Comuna 3, una mujer trabajadora que regresaba a su hogar y fue agredida. Este es un hecho que nos duele profundamente como ciudad y que no puede quedar en la impunidad. Desde el Gobierno de la Ciudad, junto a la Policía de Soacha, solicitaremos formalmente a la Fiscalía General de la Nación mayor contundencia, acción inmediata y garantías para Paula”.

Sánchez Perico agregó que “el agresor, fue capturado en flagrancia, pero el caso fue clasificado como lesiones personales y remitido a conciliación. La vida y la dignidad de una mujer no pueden relativizarse. Desde el Gobierno de la ciudad, activamos todos nuestros protocolos y desplegamos todo el acompañamiento y la oferta de servicios. Seguiremos trabajando con firmeza para proteger sus derechos y su integridad”.