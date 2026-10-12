Mujer tumbó una escultura mientras bailaba en Getsemaní: alcalde de Cartagena se pronunció

En redes sociales se viralizó un video de una mujer que, mientras bailaba en la Plaza de la Trinidad, en el barrio Getsemaní de Cartagena, tumbó una de las esculturas ubicadas en este espacio público.

En las imágenes se observa cómo la mujer se une al baile que habitualmente reúne a residentes y visitantes en la plaza. Mientras baila con otra persona, se apoya en una de las figuras y se sujeta de su mano. Sin embargo, la estructura cede ante su peso y cae al suelo.

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Según informó el medio El Colombiano, la mujer, quien al parecer sería una turista nacional, se retiró del lugar en un taxi junto con sus acompañantes. El momento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales.



La figura afectada representa al padre Jorge Enrique Umaña, sacerdote franciscano vinculado a la historia y la memoria del barrio Getsemaní.

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Alcalde de Cartagena se pronunció por los daños

Tras la difusión de las imágenes, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, compartió el video en su cuenta de X y pidió ayuda para identificar a la mujer, con el fin de que respondiera por los daños ocasionados.

“Si la identifican y/o conoce, díganle por favor responda por el daño, como corresponde”, escribió el mandatario.

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Y en la tarde de este lunes 12 de octubre, Turbay informó que la mujer ya había sido identificada y que reside en Barranquilla.

“La turista que se colgó y tumbó la figura del Cura Umaña, en la Plaza de La Trinidad, en Getsemaní, ya está plenamente identificada, reside en Barranquilla”, señaló.

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El alcalde también aseguró que ha recibido ataques en redes sociales después de pronunciarse sobre el caso. Según explicó, su equipo identificó cerca de 2.000 cuentas que estarían relacionadas con estas acciones.

Además, anunció que este martes 13 de octubre se trasladarán a Getsemaní para retirar las esculturas del ‘Cura Umaña’ y de ‘Pedro Romero’, con el propósito de realizar trabajos de mantenimiento y restauración.

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La turista que se colgó y tumbó la figura del Cura Umaña, en la Plaza de La Trinidad, en Getsemaní, ya está plenamente identificada, reside en Barranquilla.



Pero en vez de dar la cara, tener la voluntad de restaurarla y resarcir el daño, lo que hizo fue pagar para atacarnos en… pic.twitter.com/Z6OmzSA4Ks — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) October 12, 2026

¿Qué representa la escultura del Cura Umaña?

La figura del padre Jorge Enrique Umaña hace parte de un conjunto escultórico que rinde homenaje a la participación popular de Getsemaní en la historia de Cartagena, especialmente durante el proceso de independencia de la ciudad, proclamada el 11 de noviembre de 1811.

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Las esculturas de la Plaza de la Trinidad están elaboradas en resina y fibra de vidrio, con un acabado de pátina de bronce. Estas obras fueron intervenidas y restauradas por la artista plástica Nora Luz Quintana.

ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO