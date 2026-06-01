Revelan identidad de las víctimas del accidente aéreo en Meta: un funcionario entre los fallecidos

Las autoridades confirmaron la identidad de las cuatro personas que perdieron la vida tras el accidente de una aeronave que cubría la ruta entre Villavicencio y La Macarena.



El siniestro ocurrió poco después del despegue de un avión tipo Cessna 206, matrícula HK2521, perteneciente a la empresa Aerolíneas Llaneras ARALL. La aeronave había partido desde el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio con destino al municipio de La Macarena, en un trayecto que habitualmente tarda cerca de 50 minutos.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades y reportada desde el lugar de los hechos, la aeronave presentó problemas segundos después de iniciar el vuelo. Testigos indicaron que el avión comenzó a ladearse antes de precipitarse a tierra dentro de las instalaciones del aeropuerto.

Los organismos de emergencia acudieron rápidamente al lugar del accidente. Sin embargo, pese a la intervención de bomberos y socorristas, no fue posible salvar la vida de ninguno de los ocupantes.



¿Quiénes eran las víctimas?

Inicialmente, la Defensa Civil del Meta informó que entre los fallecidos se encontraba el piloto Germán Galindo, quien estaba al mando de la aeronave al momento de la emergencia.



Posteriormente fueron confirmadas las identidades de las otras tres personas que viajaban en el avión. Se trata de César Augusto Calderón, Marcelo Alberto Ortiz y Diana Patricia Gama Torres.



Según la información conocida hasta el momento, Diana Patricia Gama Torres era una reconocida docente en el municipio de La Macarena. Asimismo, se conoció que otro de los pasajeros era funcionario del Gobierno en esa zona del país y hacía parte de programas relacionados con restitución de tierras.

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Lo que se sabe del accidente

La Aeronáutica Civil informó que el accidente ocurrió durante la fase de despegue de la aeronave. Tras el impacto, la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos Civiles (DIACC) activó los protocolos correspondientes y dispuso el traslado de un equipo especializado para esclarecer las causas de la tragedia.

“Este personal será el encargado de recopilar la evidencia técnica y testimonial necesaria para demostrar las causas que originaron el siniestro”, señaló la Aerocivil.

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Los investigadores realizarán inspecciones técnicas a los restos de la aeronave y entrevistas a testigos con el fin de establecer qué ocurrió en los segundos previos a la caída.

De acuerdo con versiones conocidas en el lugar de los hechos, el avión habría presentado una pérdida de potencia que habría impedido una respuesta adecuada durante el ascenso. No obstante, esta información aún deberá ser verificada por los expertos encargados de la investigación oficial.

La aeronave accidentada pertenecía a Aerolíneas Llaneras ARALL, empresa dedicada al transporte aéreo nacional de pasajeros y carga, cuya sede principal opera en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio.

Desde esta terminal aérea salen frecuentemente vuelos hacia diferentes regiones del sur y oriente del país, incluyendo destinos en departamentos como Guainía, Casanare, Caquetá y Arauca, donde es habitual la operación de aeronaves de pequeño tamaño.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar las causas exactas del accidente que cobró la vida de cuatro personas y enluta al departamento del Meta. Los resultados de los peritajes técnicos serán determinantes para esclarecer qué provocó la caída de la aeronave apenas segundos después de haber despegado.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co