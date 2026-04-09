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Niño de cuatro años en Antioquia falleció en un accidente tras sacar la cabeza por una ventana

El menor fue llevado de urgencia a un centro aistencial y fue trasladado a la Clínica Somer por la condición de gravedad que revestía. Esto se sabe.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Niño en bus
La mujer salió seguida de pasajeros.
@ColombiaOscura en X

Una lamentable escena que terminó en la muerte de un menor de solo cuatro años de edad ha impactado a la comunidad en Antioquia. El niño se encontraba viajando en un bus intermunicipal junto a su madre, desde el municipio de Granada, al oriente del departamento, cuando sacó la cabeza por una de las ventanas del vehículo. Justo en ese momento pasó otro bus que golpeó al menor. Las lesiones que sufrió el niño desencadenaron posteriormente en su muerte.

El hecho ocurrió el día lunes 6 de abril, mientras muchos colombianos se disponían a volver a la cotidianidad después de Semana Santa. La ruta, perteneciente a la Flota Granada, fue abordada por la mujer y el niño con destino hacia Medellín. El vehículo tomó la vía El Santuario-Granada. Un bus intermunicipal de otra empresa estaba viajando en el sentido opuesto de la vía cuando el menor sacó su cabeza por la ventana en este sector que es jurisdicción del municipio de Rionegro.

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Aparentemente, el menor quedó gravemente herido. En un video que circula por redes sociales se puede observar el angustiante momento cuando la madre de este pequeño saca a su hijo de su puesto en medio del desespero. Con ayuda de otros pasajeros y la mirada preocupada de los testigos, la mujer salió con el niño en brazos del vehículo. El menor fue llevado de urgencias a un centro médico de El Santuario cuando el menor revestía un estado crítico.

La condición del niño no pudo ser atendida en el lugar, por lo que fue trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad; concretamente a la Clínica Somer del municipio de Rionegro, donde fue hospitalizado. A pesar de los intentos del personal médico, el menor falleció por su grave estado de salud.

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Las autoridades regionales manifestaron que una vez tuvieron conocimiento del siniestro, buscaron al dueño del vehículo, quien manifestó no tener conocimiento de la situación ocurrida con el pequeño. Por el momento, el accidente es materia de investigación para verificar si hubo algún incumplimiento de normas de tránsito.

María Paula Rodríguez Rozo
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