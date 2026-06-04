En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
DE LA ESPRIELLA Y CEPEDA
REGISTRADURÍA
SELECCIÓN COLOMBIA
PRECIO DEL DÓLAR

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Nueva explosión sacude a mina de carbón en Sutatausa, Cundinamarca: esto es lo que se sabe

Nueva explosión sacude a mina de carbón en Sutatausa, Cundinamarca: esto es lo que se sabe

Hace un mes exacto se presentó una explosión en la mina La Ciscuda. Funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté se encuentran en la zona.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 4 de jun, 2026
Comparta en:
Los 18 mineros atrapados en mina entre Remedios y Segovia fueron rescatados
Imagen de referencia.
Getty Images

La jornada de trabajo en una mina de carbón en Sutatausa, Cundinamarca, se vio interrumpida de manera abrupta tras una explosión que se habría registrado en el socavón. La información fue confirmada por la Agencia Nacional de Minería a Noticias Caracol. Equipos de la entidad están atendiendo la emergencia en el punto, la cual se habría presentado -al parecer- entre el mediodía y horas de la tarde de este 4 de junio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Según la información que se tiene hasta el momento, la mina se encuentra ubicada en la vereda Peñas de Cajón. Los funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté, se encuentran en la zona, realizando las acciones que corresponden para ubicar a los mineros.

Últimas Noticias

santiago uribe
COLOMBIA

Corte Suprema ratifica condena de 28 años de cárcel contra Santiago Uribe por caso Los 12 Apóstoles

¿Cómo queda el calendario de festivos con el nuevo puente que habrá en Colombia?
COLOMBIA

Así queda el calendario de festivos en Colombia con nuevo feriado: suma más de 10 puentes

De momento no se sabe si hay mineros atrapados o personas heridas por el incidente. Información preliminar, aún no confirmada, habla de seis sujetos atrapados en el socavón.

Uno de los seis mineros ya fue rescatado y está siendo valorado. Se activó, por solicitud del PMU, la Cruz Roja con apoyo psicológico.

El fuerte accidente minero también fue confirmado por la Delegación Departamental de Bomberos Cundinamarca. En este momento, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubate Subestación Sutatausa están en el lugar con apoyo del Crue de Cundinamarca, la Policía, ambulancia de la zona y alcaldía municipal.

Publicidad

Cabe recordar que hace un mes exacto se registró una explosión en este mismo municipio, pero en la mina La Ciscuda, en la que quedaron 15 mineros atrapados. Nueve de ellos lamentablemente fueron encontrados sin vida después del desarrollo de una ardua labor por parte de organismos de emergencia para salvarlos.

NOTICIA EN DESARROLLO

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Agencia Nacional de Minería

Explosiones

Cundinamarca

Municipio de Sutatausa

Publicidad

Publicidad

Publicidad