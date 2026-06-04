Nueva explosión sacude a mina de carbón en Sutatausa, Cundinamarca: esto es lo que se sabe

La jornada de trabajo en una mina de carbón en Sutatausa, Cundinamarca, se vio interrumpida de manera abrupta tras una explosión que se habría registrado en el socavón. La información fue confirmada por la Agencia Nacional de Minería a Noticias Caracol. Equipos de la entidad están atendiendo la emergencia en el punto, la cual se habría presentado -al parecer- entre el mediodía y horas de la tarde de este 4 de junio.

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Según la información que se tiene hasta el momento, la mina se encuentra ubicada en la vereda Peñas de Cajón. Los funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté, se encuentran en la zona, realizando las acciones que corresponden para ubicar a los mineros.

De momento no se sabe si hay mineros atrapados o personas heridas por el incidente. Información preliminar, aún no confirmada, habla de seis sujetos atrapados en el socavón.



Uno de los seis mineros ya fue rescatado y está siendo valorado. Se activó, por solicitud del PMU, la Cruz Roja con apoyo psicológico.



El fuerte accidente minero también fue confirmado por la Delegación Departamental de Bomberos Cundinamarca. En este momento, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubate Subestación Sutatausa están en el lugar con apoyo del Crue de Cundinamarca, la Policía, ambulancia de la zona y alcaldía municipal.

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Cabe recordar que hace un mes exacto se registró una explosión en este mismo municipio, pero en la mina La Ciscuda, en la que quedaron 15 mineros atrapados. Nueve de ellos lamentablemente fueron encontrados sin vida después del desarrollo de una ardua labor por parte de organismos de emergencia para salvarlos.

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