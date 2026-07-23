Temblor hoy de 4.6 en Colombia se sintió fuerte en Santander: esto reportó el SGC

Un temblor de magnitud 4.6 se registró este miércoles 23 de julio de 2026 en Colombia, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de su reporte oficial. El movimiento telúrico fue detectado a las 12:50 p. m. (hora local) y tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Piedecuesta, en Santander. Usuarios en redes sociales señalaron que se sintió con fuerza en varios municipios del departamento.



Temblor 23 de julio: sismo de magnitud 4.6 en Santander

De acuerdo con la entidad, el temblor quedó identificado con el código SGC2026ojzxdo y alcanzó una profundidad de 156 kilómetros, una característica que suele influir en la percepción del evento por parte de la población. Aunque se trató de un movimiento de magnitud moderada, su profundidad permitió que fuera sentido en varias regiones del país.

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El reporte preliminar del SGC indica que la localización exacta del evento fue en las coordenadas 6.85° de latitud y -72.95° de longitud. Además, el monitoreo fue realizado mediante 28 estaciones sismológicas que registraron el fenómeno y permitieron establecer las características iniciales del movimiento de tierra.

Los municipios más cercanos al epicentro fueron Guaca, ubicado a 11 kilómetros; Cepitá, también a 11 kilómetros; y San Andrés, a 12 kilómetros, todos en el departamento de Santander. Esta zona forma parte del conocido nido sísmico de Bucaramanga, una de las regiones con mayor actividad sísmica en Colombia y en América del Sur.



Ya había temblado hoy en Colombia: se reportó un sismo en Santander durante la mañana

Horas antes de este sismo, el Servicio Geológico Colombiano ya había reportado otro movimiento sísmico en el país durante la mañana de este 23 de julio. El evento ocurrió a las 10:10 a. m. y alcanzó una magnitud de 4.0. Su epicentro se ubicó en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica de Colombia.



De acuerdo con el reporte oficial, este sismo tuvo una profundidad de 154 kilómetros, por lo que fue catalogado como un evento profundo. El boletín del Servicio Geológico Colombiano indicó que la localización se situó a unos 12 kilómetros de Los Santos, en coordenadas 6.86 de latitud y -73.14 de longitud.



El Servicio Geológico Colombiano ha recordado en varias oportunidades que el país se encuentra en una zona de alta actividad tectónica debido a la interacción de varias placas, entre ellas la Placa Suramericana, la Placa de Nazca y la Placa del Caribe. Por esta razón, los sismos son eventos frecuentes y hacen parte de la dinámica natural del territorio nacional.

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Ante la ocurrencia de un temblor, las autoridades recomiendan conservar la calma, identificar zonas seguras dentro de viviendas y lugares de trabajo, y mantenerse informado únicamente a través de canales oficiales. También es importante contar con un plan de emergencia familiar y un kit básico para atender cualquier eventualidad derivada de un evento sísmico.

ÁNGELA URREA PARRA

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