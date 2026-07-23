Nuevo temblor se registró en Colombia este jueves 23 de julio en Antioquia: ¿dónde fue el epicentro?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que a las 3:04 de la tarde de este jueves 23 de julio se presentó un sismo de magnitud 2,8 en el departamento de Antioquia. De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el epicentro se localizó en el municipio de Uramita, en el occidente del departamento. El evento fue clasificado como de profundidad superficial.

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El boletín actualizado del SGC señala que el sismo fue localizado en las coordenadas 6.96 de latitud y -76.23 de longitud. Además, indicó que los municipios más cercanos al epicentro fueron Dabeiba, ubicado a seis kilómetros; Uramita, a nueve kilómetros, y Frontino, a 23 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas, daños en viviendas, vías o infraestructura como consecuencia de este movimiento telúrico.

Las personas que hayan sentido el temblor pueden contribuir al registro de este evento diligenciando el formulario "¿Sintió este sismo?", disponible en la plataforma del Servicio Geológico Colombiano. Esta información permite conocer en qué lugares fue percibido el movimiento y fortalecer el análisis que realizan los especialistas sobre cada evento sísmico.



¿Cómo activar la alerta de sismos en el celular?

Los teléfonos Android cuentan con un sistema gratuito de alertas de terremotos desarrollado por Google, el cual puede enviar una notificación segundos antes de que se perciba un sismo, dependiendo de la distancia al epicentro. Para activarlo, siga estos pasos:



Abra la aplicación Configuración. Ingrese a Seguridad y emergencia (en algunos modelos aparece dentro de Ubicación o Seguridad). Busque la opción Alertas de terremotos. Active la función y asegúrese de tener habilitados la ubicación y el acceso a internet.

En los dispositivos iPhone, Apple no ofrece un sistema específico de alertas sísmicas para Colombia. Sin embargo, los usuarios pueden mantener activadas las Alertas de Emergencia desde Configuración > Notificaciones, además de utilizar aplicaciones especializadas para el monitoreo de sismos.

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Recomendaciones durante un temblor

Las autoridades recuerdan que, en caso de un sismo, es importante:

Mantener la calma y evitar correr.

Proteger la cabeza y el cuello.

Alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

No utilizar ascensores durante una evacuación.

Si el movimiento fue percibido, reportarlo a través de la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano, con el fin de apoyar el monitoreo de este tipo de eventos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co