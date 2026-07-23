Temblor sacudió al centro de Colombia en la mañana de este jueves 23 de julio: magnitud y epicentro

Un temblor de magnitud 4,0 se registró en la mañana de este jueves 23 de julio en la región central de Colombia. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 10:10 a. m. (hora local) y tuvo una profundidad de 154 kilómetros, por lo que se considera un sismo profundo.

El epicentro fue en el municipio de Los Santos, Santander, que es reconocida como una delas zonas de mayor actividad sísmica en el país. El boletín oficial señala que el epicentro se localizó a 12 kilómetros de Los Santos, en las coordenadas 6.86 de latitud y -73.14 de longitud.

Los Santos se encuentra en el área conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga, una región reconocida por registrar miles de sismos al año debido a la interacción de placas tectónicas en el subsuelo. Por ello, es frecuente que se presenten movimientos de baja y moderada magnitud en esta zona.



¿Cómo activar la alerta de sismos en el celular?

Los teléfonos Android cuentan con un sistema gratuito de alertas de terremotos desarrollado por Google, el cual puede enviar una notificación segundos antes de que se perciba un sismo, dependiendo de la distancia al epicentro.

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Para activarlo, siga estos pasos:

Abra la aplicación Configuración. Ingrese a Seguridad y emergencia (en algunos modelos aparece dentro de Ubicación o Seguridad). Busque la opción Alertas de terremotos. Active la función y asegúrese de tener habilitados la ubicación y el acceso a internet.

En los dispositivos iPhone, Apple no ofrece un sistema específico de alertas sísmicas para Colombia. Sin embargo, los usuarios pueden mantener activadas las Alertas de Emergencia desde Configuración > Notificaciones, además de utilizar aplicaciones especializadas para el monitoreo de sismos.



Recomendaciones durante un temblor

Las autoridades recuerdan que, en caso de un sismo, es importante:



Mantener la calma y evitar correr.

Proteger la cabeza y el cuello.

Alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

No utilizar ascensores durante una evacuación.

Si el movimiento fue percibido, reportarlo a través de la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano, con el fin de apoyar el monitoreo de este tipo de eventos.

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