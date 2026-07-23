Mujer en estado de embarazo falleció en grave accidente en el sur de Bogotá: esto se sabe

Un grave accidente se presentó en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, durante la mañana de este jueves. Una mujer en estado de embarazo, quien se transportaba en moto, falleció tras sufrir un fuerte impacto con una volqueta. Las autoridades acordonaron la zona mientras hacían el levantamiento del cuerpo e investigaban las causas del siniestro vial.

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El accidente se reportó sobre las 8:27 de la mañana en la carrera 17 con calle 51B Sur, sentido Sur - Norte. Las imágenes de lo sucedido se difundieron en redes sociales. De acuerdo con la información preliminar, al parecer, la mujer había solicitado el vehículo por medio de una aplicación de transporte y, según CityTv, un palo de escoba se habría atravesado en el camino. No obstante, los detalles siguen siendo materia de investigación.

Tras dos horas de cierre, las autoridades informaron que finalizaron las labores de reconocimiento de la víctima, por lo que se reactivó la movilidad en el corredor. "@BogotáTránsito @Sectormovilidad lamentan la fatalidad en vía y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida", indicó la Secretaría de Movilidad. La mujer, según contó su familia al medio mencionado, tenía alrededor de 22 semanas de embarazo y un hijo de alrededor de 11 años.



Este siniestro vial se suma al ocurrido en la localidad de Engativá, en la Av. Boyacá con Av. calle 80, sentido Sur - Norte, que generó una alta afectación en la vía. Este incidente causó aún más trancón en la zona, pues también se presentaba un alto tráfico por las obras por de la Av. Boyacá con calle 94, sentido Sur - Norte. Tras varios minutos, los vehículos involucrados fueron retirados.



Cabe resaltar que en abril de este año la Secretaría de Movilidad de Bogotá alertó el aumento de muertes en las vías. Entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026, 162 personas han perdido la vida en las vías, lo que significa un incremento del 13 %, es decir, 18 personas más que en el mismo período de 2025. “Este panorama nos deja historias inconclusas, sueños sin cumplir y familias que hoy viven vacíos irrecuperables. Son un llamado de alerta que nos involucra a todos. Desde la Secretaría Distrital de Movilidad seguimos actuando a diario con intervenciones que han demostrado que salvan vidas, pero necesitamos de todas las persona que se mueven en Bogotá, de sus decisiones y acciones responsables en la vía, porque todos los siniestros viales son evitables y porque hacer que la vida sea la prioridad en las vías es un propósito que nos une a todos”, manifestó Claudia Díaz, quien está a cargo de esta cartera.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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