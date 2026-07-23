Polémica en Bogotá por carro que se subió a puente peatonal: ¿qué dicen las autoridades?

Un puente peatonal en Bogotá fue el escenario de un episodio de irresponsabilidad por parte del conductor de un vehículo, quien ahora es buscado por las autoridades. En redes sociales empezó a circular un video que registró el momento de pánico y confusión que generó esta situación entre los transeúntes que estaban en el lugar de los hechos. Un automóvil azul se subió al andén y posteriormente intentó subir por la rampa de un puente peatonal en la ciudad.

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Los hechos habrían ocurrido en un puente peatonal ubicado, al parecer, sobre la avenida carrera 68 con calle 26 (avenida El Dorado). Al vehículo se le observa primero sobre el andén, donde toma impulso para intentar acceder al puente peatonal, sin éxito. Las placas del automóvil fueron cubiertas en el video, lo que limitó la posibilidad de identificar inmediatamente al conductor que cometió la imprudencia ante la vista de peatones, ciclistas e incluso de unos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá que pasaban en motocicleta. Otro agente intentó intervenir, según se observa en la grabación.

El vehículo emprendió la huida después de haber subido únicamente el primer tramo de la estructura. De fondo, en el video se escucha a varias personas que estaban sobre el puente decir: “¡Suba, suba! No, ahí no pasa”. La maniobra quedó registrada desde varios ángulos.



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La Secretaría de Movilidad de Bogotá rechazó este tipo de conductas y recordó que no solo incumplen la normatividad, sino que también ponen en riesgo la vida y la seguridad de todas las personas en la vía. La entidad señaló que adelanta las acciones necesarias para identificar al responsable y aplicar las sanciones correspondientes.

Sin embargo, pidió el apoyo de la ciudadanía para avanzar con mayor rapidez en la investigación. Por ello, hizo un llamado a quienes hayan sido testigos o tengan información, como la placa del vehículo, la fecha, la hora o cualquier otro dato que permita identificar al conductor responsable de esta maniobra.

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María Paula Rodríguez Rozo

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