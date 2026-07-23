Reportan misterioso hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el norte de Bogotá: esto se sabe

Las autoridades de Bogotá atienden desde la mañana de este jueves 23 de julio el macabro hallazgo de un cadáver en el norte de la ciudad. Las labores se concentraron en la avenida calle 127 con 54, específicamente en el canal Córdoba, de la localidad de Suba. En este cuerpo de agua se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad, que todavía no ha sido identificado.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre tendría aproximadamente 40 años de edad y su cuerpo se encontraba en alto grado de descomposición. Los uniformados permanecen en el lugar del hallazgo a la espera de que arriben unidades de laboratorio para realizar la respectiva inspección del cadáver, que corresponde al CTI de la Fiscalía General de la Nación. El hecho también está siendo atendido por Bomberos de Bogotá. Las unidades están en el lugar y alistan una lancha para realizar la extracción del cuerpo.

Circulaban versiones que decían que supuestamente el cuerpo del hombre presentaba signos de tortura y la mitad del cuerpo del hombre estaba enterrado, pero estas afirmaciones fueron descartadas directamente por el CTI de la Fiscalía, que señaló que el cuerpo no presenta estas señales físicas.



¿Qué hacer si encuentro un cuerpo sin vida?

Las autoridades aconsejan alejarse del cuerpo para no alterar la escena y llamar de inmediato por la Línea 123 en Colombia. Es importante no tocar, mover ni intentar cubrir el cuerpo hasta no recibir indicaciones directas.



NOTICIA EN DESARROLLO

María Paula Rodríguez Rozo

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