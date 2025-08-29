Odontólogo señalado de explotación sexual de menores en Medellín fue capturado en Miami

Un odontólogo estadounidense fue capturado en Miami como presunto responsable de explotación sexual de menores en Medellín, capital de Antioquia.

El presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en destacar la detención del sujeto, que fue retenido en un operativo conjunto de la Policías de Colombia y del país norteamericano.



El odontólogo viajó 15 veces a Colombia

Según el informe de la Policía Nacional, el estadounidense viajaba a Medellín y desde allí, concretaba encuentros sexuales con menores de edad en apartamentos alquilados.

De acuerdo con las autoridades colombianas, el odontólogo ingresó por lo menos 15 veces al país suramericano. Ya en la capital antioqueña, “contactaba a las víctimas a través de redes sociales y les ofrecía dádivas a cambio de aceptar encuentros sexuales”, indicó la Policía.



Según la investigación, el hombre habría abusado de por lo menos cinco menores, entre los 13 y 15 años de edad, entre los años 2023 y 2024.



¿Cómo identificaron al odontólogo?

Los agentes pudieron localizar a este sujeto por el caso de Stefan Andrés Correa, capturado y condenado a cadena perpetua por un juez de la corte de Florida, EE. UU., en abril del 2025.

Correa viajó cerca de 50 veces a Antioquia, entre 2020 y 2024, con el propósito de abusar menores de entre 9 y 12 años, víctimas de una red de trata. El hombre, de 42 años y profesional del área farmacéutica, fue hallado culpable de los delitos de intento de tráfico sexual de un menor e intento de viajar al extranjero con la intención de participar en conductas sexual ilícita con menores.

Al momento de ser capturado en el aeropuerto de Miami, en su equipaje fue encontrado material gráfico relacionado con abusos a menores, incluidos 58 videos y más de 100 fotografías, además de conversaciones explícitas con proxenetas locales en las que expresaba su preferencia por “vírgenes”.

"Cuando se le retuvieron sus celulares se identificaron que tenía más de 100 videos donde él mismo grababa las cosas depravadas que hacía con esas menores de edad", puntualizó Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

A junio de 2025, las autoridades colombianas reportaron en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá la captura de 56 personas por delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, 39 de las cuales cayeron en Medellín.

La Policía Nacional insiste en pedir a los ciudadanos a denunciar cualquier acto que vulnere la integridad de los menores de edad, a través de las líneas 123, 141 del ICBF o en la estación de Policía más cercana.

