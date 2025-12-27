Ofrecen recompensa por atentado en Cali: ¿cuál es el estado de los lesionados?

Luego del atentado con explosivos que se registró en el oriente de Cali, en la noche del viernes 26 de diciembre, que dejó cinco heridos, las familias y comerciantes afectados se unieron para limpiar los daños.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Fue hacia las 7:30, en inmediaciones a una panadería ubicada en el barrio Marroquín 2, donde arrojaron un artefacto explosivo, causando lesiones a por lo menos cinco personas, entre ellas dos menores de edad.

La detonación alcanzó a dejar un hueco en la vía, pero los ciudadanos no quieren dejarse amedrentar. “Hay que seguir luchando por los hijos, por todos y por los mismos empleados”, declaró a Noticias Caracol el comerciante Darío Enrique Ríos.



Heridos no revisten gravedad

La Policía Metropolitana de Cali informó que “se ha activado el plan candado y de cierre en diferentes puntos de la ciudad, y en este momento nos encontramos realizando un trabajo de búsqueda e información a través de cámaras de video”.



Frente a este episodio se ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables.



“Estamos identificando qué tipo de afectación fue, estamos evaluando diferentes hipótesis”, señaló el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, a Noticias Caracol en vivo.

Publicidad

Sobre los afectados por el atentado en Cali, dijo que “por ahora tenemos tres personas lesionadas y dos personas aturdidas, todos afortunadamente sin ninguna afectación grave”.

El hecho se produjo en medio de la Feria de Cali, por lo que el funcionario insistió en “que estamos en un despliegue importante de la fuerza pública, más de 1.200 hombres y mujeres que están cuidando de la feria y una noticia muy positiva para Cali. Ya llevamos más de 150.000 personas que están asistiendo a todos los eventos, más de 25 eventos, la feria continúa y continúa el esfuerzo institucional por identificar a los responsables”.

Publicidad

Añadió que este 2025 “estamos teniendo una asistencia histórica y que la instrucción del señor alcalde es tener todas las capacidades de Policía y de Fuerzas Militares desplegadas, y por supuesto, frente a lo ocurrido, resultados rápidamente”.



Otros atentados en Cali

Días antes, el 16 de diciembre, un atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía en el suroriente de Cali dejó dos uniformados muertos, en el barrio Mariano Ramos. Los agentes se dirigían a atender una supuesta emergencia cuando los delincuentes activaron la carga.

Poco después, otro artefacto hizo explosión en el sector conocido como La Escombrera, a pocos metros de un puesto policial, sin dejar víctimas.

El pasado 21 de agosto un atentado con carro bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez dejó siete muertos y más de 70 heridos, ataque que fue atribuido a las disidencias de las Farc.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL