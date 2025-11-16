En vivo
COLOMBIA
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ONU condena muerte de siete menores en bombardeos en Guaviare contra disidencias de 'Iván Mordisco'

ONU condena muerte de siete menores en bombardeos en Guaviare contra disidencias de 'Iván Mordisco'

La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos expresó su "profunda preocupación" por este hecho y responsabilizó a los grupos armados ilegales.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de nov, 2025
ONU condena muerte de siete menores en bombardeos en Guaviare contra disidencias de 'Iván Mordisco'
ONU condena muerte de siete menores en bombardeos en Guaviare contra disidencias de 'Iván Mordisco' -
AFP

