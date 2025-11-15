Ministro de Defensa habla sobre ataque en el Guaviare: "No había niños, no había niñas"

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre el bombardeo en Guaviare en el que murieron 20 presuntos disidentes al servicio de alias Iván Mordisco, entre los que había 7 menores de edad, según confirmó Medicina Legal tras la denuncia hecha por la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Según la funcionaria, la muerte de esos niños, niñas y adolescentes "es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares".

Aunque responsabilizó al grupo ilegal, también aseguró que "las fuerzas militares deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los niños" bajo principios internacionales que "obligan a evaluar muy cuidadosamente los medios y métodos de guerra para evitar daños desproporcionados o innecesarios".



"Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros", respondió el presidente Gustavo Petro en su red social de X.



Policías y militares corrían riesgo, dijo el ministro de Defensa

La cartera también lamentó la muerte de los menores de edad, pero resaltó que “gracias a la inserción de las tropas, se logró la recuperación con vida de 3 adolescentes más, quienes integraban el grupo criminal”.



Según el Ministerio, “en aplicación cuidadosa de los principios de precaución, proporcionalidad, distinción, humanidad y necesidad militar del DIH, se valoraron todos los métodos, medios y capacidades disponibles de la Fuerza Pública para neutralizar esta inminente y grave amenaza, compuesta por más de un centenar de personas armadas con alto poder de combate”.

Posteriormente, Pedro Sánchez declaró ante los medios que “el principio de distinción se refiere a determinar quiénes son combatientes en función continua de combate y quiénes están protegidos por el DIH al no ser combatientes. Es decir, los civiles que no participan de hostilidades. Bajo ese principio de distinción, ahí, en ese grupo, solamente había combatientes ilegales en armas, de diferentes edades”.

“De acuerdo a los análisis que se habían hecho a la valoración, había la probabilidad de que existieran combatientes ilegales en armas. El resultado que daba Medicina Legal es que había adolescentes en función continua de combate como combatientes ilegales en armas. No había niños, no había niñas”, agregó sobre la muerte de los menores, cuyas identidades y edades aún no han sido reveladas.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habla sobre ataque en el Guaviare: “Había adolescentes en función continua de combate como combatientes ilegales en armas. No había niños, no había niñas”.



Sánchez insistió en que “en la neutralización que se logró, se permitió salvar la vida, como lo dije en el comunicado, de nuestros militares y policías, que también tienen derecho a la vida y tienen el derecho de que el Estado colombiano emplee las capacidades legales para protegerlos. Estaban en una desventaja táctica, como lo mencioné, y corría grave riesgo su vida”.

En medio de los cuestionamientos que han surgido alrededor del bombardeo en Guaviare, la representante a la Cámara Katherine Miranda anunció que citará a moción de censura al ministro de Defensa.

“Así como le hicimos la moción de censura al ministro Botero, lo correcto y lo justo es hacerle la moción de censura también al ministro Pedro Sánchez, porque acá hay varias cosas que no cuadran. Una, los informes de inteligencia nos dicen a nosotros que llevaban 20 días detrás de esta estructura criminal; nos dicen también que hubo un gran despliegue de inteligencia para poder tomar la decisión del bombardeo, pero oh sorpresa, Gustavo Petro trata de justificar el ataque diciendo que fue de un momento para otro, que iban a hostigar a 20 soldados que se encontraban al frente, entonces no sabemos en este momento quién miente”, dijo la congresista en Noticias Caracol en vivo.

