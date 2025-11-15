En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS EN BOMBARDEO DE GUAVIARE
METRO DE BOGOTÁ
EXPLOSIÓN ARGENTINA
RICARDO GONZÁLEZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ministro de Defensa habla sobre ataque en el Guaviare: "No había niños, no había niñas"

Ministro de Defensa habla sobre ataque en el Guaviare: "No había niños, no había niñas"

Pedro Sánchez señaló “que había adolescentes en función continua de combate como combatientes ilegales en armas. No había niños, no había niñas”. Congreso lo citará a moción de censura.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2025
Comparta en:
Ministro de Defensa habla sobre ataque en el Guaviare: "No había niños, no había niñas"
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad