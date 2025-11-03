En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Pico y placa en Cartagena la primera semana del mes: así funcionará la norma del 3 al 7 de noviembre

Pico y placa en Cartagena la primera semana del mes: así funcionará la norma del 3 al 7 de noviembre

La medida de Pico y Placa en Cartagena continúa su rotación establecida hasta enero de 2026, regulando la circulación de vehículos particulares y motocicletas durante las horas de mayor tráfico.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
Pico y placa en Cartagena para taxis
Pico y placa
Getty Images

