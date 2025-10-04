En vivo
Pico y Placa en Ibagué para la semana del 6 al 10 de octubre: tenga en cuenta la "hora valle"

Pico y Placa en Ibagué para la semana del 6 al 10 de octubre: tenga en cuenta la "hora valle"

La restricción vehicular de pico y placa en Ibagué mantiene su esquema constante esta semana, aplicando la medida de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., crucial para la gestión del tráfico urbano.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de oct, 2025
Ibagué es la capital del departamento del Tolima.
Getty Images

