Pico y Placa en Ibagué para la semana del 6 al 10 de octubre: tenga en cuenta la "hora valle"

La ciudad de Ibagué continúa firme en su estrategia de ordenamiento del tráfico mediante la implementación de restricción vehicular conocida como Pico y Placa. Esta política de movilidad, que se considera fundamental dada la necesidad de gestionar el tráfico y mitigar la contaminación en una capital que ha experimentado un crecimiento significativo, se aplicará rigurosamente durante la semana comprendida entre el lunes 6 y el viernes 10 de octubre de 2025.

La regulación está en vigor desde el 1 de julio y se extenderá sin interrupción hasta el 31 de diciembre del año en curso. La medida se aplica exclusivamente a vehículos particulares matriculados en Ibagué y rige únicamente de lunes a viernes, dejando exentos los sábados, domingos y días festivos.



Pico y Placa en Ibagué del 6 al 10 de octubre

Dado que el cronograma de rotación semanal ha sido constante, el esquema para esta semana específica seguirá la secuencia establecida, basada en el último dígito de la placa de la siguiente manera:



Lunes 6 de octubre: Restricción para vehículos terminados en los números 0 y 1 .

Restricción para vehículos terminados en los números . Martes 7 de octubre: Restricción para vehículos terminados en los números 2 y 3 .

Restricción para vehículos terminados en los números . Miércoles 8 de octubre: Restricción para vehículos terminados en los números 4 y 5 .

Restricción para vehículos terminados en los números . Jueves 9 de octubre: Restricción para vehículos terminados en los números 6 y 7 .

Restricción para vehículos terminados en los números . Viernes 10 de octubre: Restricción para vehículos terminados en los números 8 y 9.

El horario general de aplicación de la medida es amplio, iniciando a las 6:00 de la mañana y concluyendo a las 9:00 de la noche.



"Hora Valle" durante el pico y placa en Ibagué

A pesar de la extensa franja horaria de la restricción, la Alcaldía de Ibagué ha mantenido un mecanismo de alivio clave para la ciudadanía, denominado ‘hora valle’. Este mecanismo permite la circulación de los vehículos con restricción en dos franjas específicas del día, diseñadas para evitar los picos de mayor congestión vehicular:



La primera franja se extiende de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

La segunda franja abarca de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

La intención de estas horas especiales es facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de compromisos esenciales, como el acompañamiento a menores a centros educativos, la asistencia a citas médicas o la realización de diligencias laborales puntuales.

Adicionalmente, el plan de movilidad contempla 15 excepciones específicas. Entre estas, se encuentran los automotores destinados a servicios públicos domiciliarios, vehículos oficiales (como los de la Policía y las Fuerzas Militares), los utilizados para el transporte de personas con discapacidad, y los autos de propulsión eléctrica o híbrida. El Secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, ha sido enfático al señalar que, aparte de estas 15 excepciones y las franjas de ‘hora valle’, no existen permisos especiales que autoricen la circulación a los propietarios de vehículos matriculados en la ciudad durante sus días de restricción.



Consecuencias por incumplimiento

Las autoridades han delineado claramente las consecuencias para quienes infrinjan la normativa. Circular en los horarios o zonas restringidas constituye la infracción C14, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. El incumplimiento de la medida conlleva dos sanciones principales: la imposición de una multa que equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo.



La medida de Pico y Placa en Ibagué subraya el compromiso continuo de la administración con la gestión del tráfico y la reducción de la contaminación, buscando un equilibrio entre la necesidad de circulación y el ordenamiento territorial en la capital del Tolima.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL