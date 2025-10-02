En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
VENEZUELA - EE. UU.
B KING
VÍA AL LLANO
COLOMBIA SUB-20 EN VIVO
BLESSD Y EL FÚTBOL
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Ibagué para el mes de octubre: así funcionará la medida de movilidad

Pico y placa en Ibagué para el mes de octubre: así funcionará la medida de movilidad

Este mes, el pico y placa en Ibagué, en el departamento del Tolima, seguiría rigiendo. Conozca la medida para octubre de acuerdo con los cambios realizados para el segundo semestre de 2025.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Pico y placa en Ibagué para el mes de octubre: así funcionará la medida de movilidad
Imagen de referencia de pico y placa en Ibagué.
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad