Pico y placa en Ibagué para el mes de octubre: así funcionará la medida de movilidad

El pico y placa en Ibagué continúa como la estrategia insignia de movilidad. Esta normativa es fundamental para la gestión del tráfico y la mitigación de la contaminación en la capital del Tolima, donde el parque automotor ha experimentado un crecimiento notable. La norma sigue aplicándose de manera rigurosa durante este mes de octubre de 2025.

Esta regulación está diseñada bajo un esquema de rotación que inició el 1 de julio y se extenderá de forma ininterrumpida hasta el 31 de diciembre del año en curso. La restricción se aplica exclusivamente a los vehículos particulares matriculados en la ciudad, y rige únicamente de lunes a viernes. El horario de aplicación es amplio, comenzando a las 6:00 de la mañana y finalizando a las 9:00 de la noche. Es relevante señalar que los sábados, domingos y días festivos están exentos de la aplicación del Pico y Placa.



Pico y placa en Ibagué octubre 2025

Semana del 1 al 5 de octubre

Miércoles 1 de octubre: placas terminadas en 4 y 5.

Jueves 2 de octubre: placas terminadas en 6 y 7.

Viernes 3 de octubre: placas terminadas en 8 y 9.

Sábado 4 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 5 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 6 al 12 de octubre

Lunes 6 de octubre: placas terminadas en 1 y 2.

Martes 7 de octubre: placas terminadas en 2 y 3.

Miércoles 8 de octubre: placas terminadas en 4 y 5.

Jueves 9 de octubre: placas terminadas en 6 y 7.

Viernes 10 de octubre: placas terminadas en 8 y 9.

Sábado 11 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 12 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 13 al 19 de octubre

Lunes festivo 13 de octubre: no aplica la medida de pico y placa en Ibagué.

Martes 14 de octubre: placas terminadas en 2 y 3.

Miércoles 15 de octubre: placas terminadas en 4 y 5.

Jueves 16 de octubre: placas terminadas en 6 y 7.

Viernes 17 de octubre: placas terminadas en 8 y 9.

Sábado 18 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 19 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 20 al 26 de octubre

Lunes 20 de octubre: placas terminadas en 1 y 2.

Martes 21 de octubre: placas terminadas en 2 y 3.

Miércoles 22 de octubre: placas terminadas en 4 y 5.

Jueves 23 de octubre: placas terminadas en 6 y 7.

Viernes 24 de octubre: placas terminadas en 8 y 9.

Sábado 25 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 26 de octubre: No aplica la medida pico y placa.

Semana del 27 al 31 de octubre

Lunes 27 de octubre: placas terminadas en 1 y 2.

Martes 28 de octubre: placas terminadas en 2 y 3.

Miércoles 29 de octubre: placas terminadas en 4 y 5.

Jueves 30 de octubre: placas terminadas en 6 y 7.

Viernes 31 de octubre: placas terminadas en 8 y 9.

Hora valle de pico y placa en Ibagué

A pesar de la estricta aplicación de la medida, la Alcaldía de Ibagué ha mantenido un mecanismo de alivio denominado ‘hora valle’, el cual busca facilitar la movilidad para actividades esenciales sin comprometer la gestión del tráfico en horas pico. Los vehículos con restricción pueden circular por la ciudad en dos franjas horarias específicas, diseñadas para evitar los periodos de mayor congestión:



De 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

De 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Estas horas especiales permiten a los ciudadanos cumplir con compromisos puntuales, como acompañar a menores a centros educativos, asistir a citas médicas o diligencias laborales. El plan de movilidad también contempla 15 excepciones específicas. Estas incluyen automotores dedicados a servicios públicos domiciliarios, vehículos oficiales (como los de la Policía y las Fuerzas Militares), vehículos utilizados para el transporte de personas con discapacidad, y los autos de propulsión eléctrica o híbrida. El Secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, ha enfatizado que fuera de estas 15 excepciones y las franjas de hora valle, no existen permisos especiales que permitan la circulación a los propietarios de vehículos matriculados en la ciudad durante los días de restricción.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL