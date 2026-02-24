Conductor que causó muerte de ciclista en vía a Sibaté pagará 20 meses de condena, pero sin cárcel

La vida de la joven Karen Daniela Bermúdez se apagó el pasado mes de enero de 2025. Paradójicamente, murió mientras hacía deporte junto a sus amigos, montando en bicicleta a lo largo de la vía que va hacia Sibaté. El responsable del hecho fue el conductor de una grúa que, según el abogado de víctimas de la fallecida, adelantó en contravía sobre una línea contínua y la golpeó.

Finalizando este mes de febrero de 2026, más de un año después de la tragedia, la justicia colombiana tomó una decisión que provocó indignación por parte de los familiares y allegados a Bermúdez. El conductor del vehículo que apagó la vida de esta mujer fue condenado a 20 meses privado de su libertad y no será llevado a un centro penitenciario por la misma extensión de su pena. Y es que acorde con la normativa colombiana, solo las penas superiores a los 48 meses pueden ser pagadas en una cárcel.

Los padres de Bermúdez, a través de un video, manifestaron su total rechazo a la pena impuesta contra el conductor, pues la consideraron muy leve en relación con lo acontecido. De la misma manera, el abogado de la víctima, Ricardo Burgos, dijo que el hombre que cometió la infracción que le costó la vida a la joven ciclista tampoco mostró signos de arrepentimiento por lo ocurrido durante todo el juicio.



"Como familia, como padres, en este momento sentimos un dolor muy fuerte, una tristeza, un inconformismo, una decepción por la pena tan leve que le dieron al conductor que agredió a nuestra hija y acabó con su vida. Fue una pena muuy leve para semenjante dolor, para semejante tragedia que causó en nuestra familia. es muy triste que las leyes sean así", dijo la madre de la víctima.



Por su parte, el ciudadano Fernando Bermúdez, padre de Daniela, le reclamó a la justicia de Colombia para que esto cambie, porque el conductor seguirá fuera de prisión y dentro de poco tiempo podrá volver a conducir. "Nosotros como familia pedimos a la ley que se endurezcan las penas, ya que día a día, en Colombia, fallecen muchos ciclistas y no pasa nada. Es muy triste que los conductores cometan estos asesinatos y sigan por ahí, manejando como si nada", denunció.

El abogado Burgos dijo que el conductor implicado en la muerte de Daniela logró llegar a un acuerdo con la Fiscalía en donde la pena pactada, pese a haber adelantado en línea contínua y haber provocado el accidente estando en contravía, fue de 20 meses. En contraste, la abogada del chofer alega que la pena contra fue excesiva, y pidió reducirla a 16 meses en prisión.



¿Qué otras amonestaciones recibió el conductor implicado en muerte de Daniela Bermúdez?

El abogado de las víctimas agregó que el conductor no tendrá licencia de conducción durante los próximos dos años y medio gracias a la intervención en representación de víctimas. Asimismo, deberá pagar la condena de que le fue impuesta de 20 meses fuera de centro carcelario.

"Las penas por los homicidios culposos tienen esas sumas de esas penas irrisorias. es infortunado que la tengan y que puedan llegar a esta negociación sin que paguen un día de cárcel", finalizó el abogado representante de las víctimas, Ricardo Burgos.

