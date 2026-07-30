En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
POSESIÓN PRESIDENCIAL
ANGIE RODRÍGUEZ
CARLOS CAICEDO
PRECIO DEL DÓLAR
YO ME LLAMO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Investigan la misteriosa muerte de una pareja de prisioneros en Ibagué durante visita íntima

Investigan la misteriosa muerte de una pareja de prisioneros en Ibagué durante visita íntima

Las víctimas fueron identificadas como Jhon Emerson Muñoz Guerrero, condenado por feminicidio, y Mariana Muñoz Vega, quien cumplía una condena por fuga de presos.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 30 de jul, 2026
Comparta en:
Cárcel de Ibagué, en el barrio Picaleña
Cárcel de Ibagué, en el barrio Picaleña
Colprensa

Una jornada de visita íntima en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Picaleña, en Ibagué, terminó en una tragedia luego de que un hombre y una mujer privados de la libertad fueran encontrados sin vida al interior de la celda donde estaban. Sus extrañas muertes ahora son materia de investigación por parte de las autoridades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la información conocida, las víctimas fueron identificadas como Jhon Emerson Muñoz Guerrero y Mariana Muñoz Vega, quienes eran pareja. Muñoz Guerrero cumplía una condena de 22 años de prisión por el delito de feminicidio, mientras que Muñoz Vega purgaba una pena de cuatro años de cárcel por fuga de presos. Según el reporte preliminar, ambos se encontraban desarrollando una visita íntima debidamente autorizada dentro del establecimiento penitenciario.

Últimas Noticias

Incendio en humedal Jaboque
BOGOTÁ

Incendio en humedal Jaboque, cerca al parque La Florida de Bogotá enciende las alarmas de habitantes

Temblor hoy 7 de abril de 2026: sismo de magnitud 3.6 en Los Santos, Santander
COLOMBIA

Temblor en Colombia este jueves 30 de julio de 2026: epicentro y magnitud

Los hechos ocurrieron cuando finalizó el tiempo asignado para la visita. En ese momento, personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia (CCV) inició el procedimiento habitual para informar a los internos que debían salir de las celdas. Los funcionarios golpearon la puerta del lugar donde permanecía la pareja, pero al no obtener respuesta procedieron a abrir la celda. Al ingresar, encontraron el cuerpo de la mujer sobre la cama y el del hombre en el piso de la habitación. De inmediato solicitaron la presencia del personal médico del centro penitenciario. Tras la valoración, los profesionales de la salud confirmaron que ambos privados de la libertad ya no presentaban signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas de las muertes ni si en los cuerpos fueron hallados signos de violencia. El caso quedó en manos de los organismos competentes, que adelantan las investigaciones para establecer qué ocurrió durante la visita íntima y determinar las circunstancias en las que fallecieron los dos internos. Se espera que las inspecciones judiciales, así como los exámenes de medicina legal, permitan esclarecer las causas del doble fallecimiento y definir si se trató de una muerte natural, un posible suicidio, una intoxicación u otra circunstancia.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia o una denuncia que contar?
Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ibagué

INPEC

Tolima

Publicidad

Publicidad

Publicidad