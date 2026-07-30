Investigan la misteriosa muerte de una pareja de prisioneros en Ibagué durante visita íntima

Una jornada de visita íntima en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Picaleña, en Ibagué, terminó en una tragedia luego de que un hombre y una mujer privados de la libertad fueran encontrados sin vida al interior de la celda donde estaban. Sus extrañas muertes ahora son materia de investigación por parte de las autoridades.

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De acuerdo con la información conocida, las víctimas fueron identificadas como Jhon Emerson Muñoz Guerrero y Mariana Muñoz Vega, quienes eran pareja. Muñoz Guerrero cumplía una condena de 22 años de prisión por el delito de feminicidio, mientras que Muñoz Vega purgaba una pena de cuatro años de cárcel por fuga de presos. Según el reporte preliminar, ambos se encontraban desarrollando una visita íntima debidamente autorizada dentro del establecimiento penitenciario.

Los hechos ocurrieron cuando finalizó el tiempo asignado para la visita. En ese momento, personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia (CCV) inició el procedimiento habitual para informar a los internos que debían salir de las celdas. Los funcionarios golpearon la puerta del lugar donde permanecía la pareja, pero al no obtener respuesta procedieron a abrir la celda. Al ingresar, encontraron el cuerpo de la mujer sobre la cama y el del hombre en el piso de la habitación. De inmediato solicitaron la presencia del personal médico del centro penitenciario. Tras la valoración, los profesionales de la salud confirmaron que ambos privados de la libertad ya no presentaban signos vitales.



Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas de las muertes ni si en los cuerpos fueron hallados signos de violencia. El caso quedó en manos de los organismos competentes, que adelantan las investigaciones para establecer qué ocurrió durante la visita íntima y determinar las circunstancias en las que fallecieron los dos internos. Se espera que las inspecciones judiciales, así como los exámenes de medicina legal, permitan esclarecer las causas del doble fallecimiento y definir si se trató de una muerte natural, un posible suicidio, una intoxicación u otra circunstancia.



María Paula Rodríguez Rozo

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