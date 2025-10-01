Por concesión de agua de La Calera a Coca-Cola, Minambiente solicita a la CAR revisar licencia

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, a través de un reciente comunicado divulgado por la cartera, hizo un nuevo llamado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) con el fin de que se garantice la transparencia y "el estricto cumplimiento de la normativa en el trámite de concesión de agua solicitado por la empresa Coca-Cola en el municipio de La Calera", tras los recientes reportes periodísticos y ciudadanos que han expuesto presuntas irregularidades en el manantial del que la empresa extrae su agua.

Y es que, aunque el Ministerio de Ambiente reconoce que la CAR es la única corporación con la competencia para otorgar, revisar o prorrogar las concesiones de agua, la ministra Vélez dijo que "Desde este Ministerio tenemos la obligación de velar porque se cumpla la ley y, sobre todo, porque se proteja el agua como bien común y derecho fundamental. La ley es clara: el agua para la gente tiene prioridad sobre cualquier uso industrial".

En su comunicado, el ministerio también hizo énfasis en que debía priorizarse el consumo humano, acudiendo al Decreto 1076 de 2015, al recordar que las licencia o concesiones para extraer agua "solo pueden prorrogarse en el último año de vigencia y, aun así, siempre deben garantizar en primer lugar el derecho humano al agua y el consumo colectivo".



"No puede adelantarse una presunta prórroga automática sin un análisis técnico profundo"

La ministra Vélez también dijo que para este caso, en el que la empresa lleva 40 años explotando este recurso hídrico, deben tenerse en cuenta estudios de alto nivel en los que se puedan analizar múltiples factores, entre los que se incluyen las demandas ciudadanas y otros procesos. "No puede adelantarse una presunta prórroga automática sin un análisis técnico profundo que considere el historial de la concesión, los procesos sancionatorios en curso, los efectos del cambio climático y, especialmente, las preocupaciones expresadas por la ciudadanía", explica el ministerio.



