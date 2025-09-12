En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
METRO DE BOGOTÁ
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Por qué la cédula digital tiene fecha de vencimiento? Esto explica la Registraduría

¿Por qué la cédula digital tiene fecha de vencimiento? Esto explica la Registraduría

Expedir este documento tiene un costo de $72.450, pero es gratis para algunos. Recuerde que la cédula digital es válida para viajar a ciertos países siempre y cuando presente la versión física.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 12, 2025 12:31 p. m.
Comparta en:
¿Por qué la cédula digital tiene fecha de vencimiento?
¿Por qué la cédula digital tiene fecha de vencimiento? -
Registraduría Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad