Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Presidente de Corte Constitucional pide suspender provisionalmente decreto de emergencia económica

Presidente de Corte Constitucional pide suspender provisionalmente decreto de emergencia económica

La solicitud es para valorar si los efectos de la medida pueden ser irreversibles. El alto tribunal ha recibido más de 300 peticiones para suspender la emergencia económica.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de ene, 2026
Presidente de Corte Constitucional pide suspender provisionalmente decreto de emergencia económica
Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional -
Colprensa

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, pidió a la sala plena del alto tribunal suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno de Gustavo Petro.

La petición se hace para que se valore si los efectos de la medida pueden resultar irreversibles y atentar contra la Constitución.

El magistrado ponente, Carlos Camargo, ha recibido más de 300 solicitudes para que se suspenda la emergencia económica. Estudiará el caso y expondrá su decisión una vez finalice el recaudo de pruebas, lo cual se da este miércoles 21 de enero en la tarde.

Noticia en desarrollo.

