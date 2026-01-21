Presidente de Corte Constitucional pide suspender provisionalmente decreto de emergencia económica

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, pidió a la sala plena del alto tribunal suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno de Gustavo Petro.
La petición se hace para que se valore si los efectos de la medida pueden resultar irreversibles y atentar contra la Constitución.
El magistrado ponente, Carlos Camargo, ha recibido más de 300 solicitudes para que se suspenda la emergencia económica. Estudiará el caso y expondrá su decisión una vez finalice el recaudo de pruebas, lo cual se da este miércoles 21 de enero en la tarde.
Noticia en desarrollo.