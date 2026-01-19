Sin acuerdo acabó reunión entre gobernadores y Gobierno nacional para hablar de emergencia económica

Sin acuerdo terminó sobre el decreto de emergencia económica terminó la reunión entre gobernadores y el Ejecutivo que se adelantó en el Ministerio de Hacienda. Aunque el jefe de la cartera del Interior, Armando Benedetti, afirmó que “se acaba la discordia o enfrentamiento que había”, mandatarios regionales como Dilian Francisca Toro y Andrés Julián Rendón dijeron lo contrario.

Los gobernadores cuestionan particularmente el aumento del impuesto al consumo y el incremento del IVA del 5 al 19 % para el tabaco y los licores, exceptuando la cerveza.

"Esto es un retroceso a lo que habíamos trabajado el año pasado en el Congreso, que era aumentar, dejar la descentralización y que los recursos lleguen a los departamentos", expresó en su momento Rafaela Cortés, gobernadora del Meta.



¿Qué dijo el Gobierno nacional sobre el encuentro con gobernadores?

Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, “se acaba la discordia o enfrentamiento que había”.



Aseguró que “hay acuerdo en los problemas que hay” y el primero es en que “si estos impuestos afectan la recaudación para el presupuesto. Quedó claro que si eso llegaba a pasar, la nación asume lo que haga falta”.

“Ellos dicen que pierden autonomía, eso no es así, primero porque hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 414 de 2012, que dice que esos impuestos se pueden tocar en caso de que haya problemas macroeconómicos”, agregó.

Y señaló que el gobierno “tiene que actuar más contra el contrabando”.

Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda se señaló que “los gobernadores reconocieron la buena voluntad del gobierno” y “la disposición de avanzar en una evaluación del efecto del recaudo en mesas técnicas de trabajo”.

Dijo que habrá una nueva reunión y en la actual se propuso “control al contrabando, salvaguarda de ley que reconoce que la erosión de la demanda recae en la nación y la instrucción de la Corte Constitucional de igualar la Unidad de Pago por Capitacion, UPC, al régimen subsidiado”.

Entretanto, Benedetti dijo que a los gobernadores “les toca aplicar el decreto, tienen que aplicarlo”.

