Presidente De la Espriella confirma captura de 13 extraditables en La Guajira y Sucre

Las autoridades en Colombia efectuaron un operativo conjunto en el que se logró la captura de 13 señalados criminales que hacen parte de una estructura criminal que tenía influencia en varios países, además de Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella dio cuenta de los resultados de la operación articulada en sus redes sociales y relató cómo es que operaba, presuntamente, esta red criminal.



La banda tenía como cabecilla a alias Isen y era contratada por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) para hacer el acopio y envío de droga hacia República Dominicana, Puerto Rico, EE. UU. y Europa. Precisamente, “Isen”, cuyo nombre civil era Manuel Teodoro Weber Castañeda, era el objetivo priorizado de las autoridades al ser la cabeza de esta presunta organización. Las instituciones ya tenían un organigrama trazado que mostraba la jerarquía del grupo criminal, entre los que figuraban tres coordinadores de narcotráfico, cuatro encargados del componente logístico y otros cuatro del acopio y transporte.

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Las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General hicieron parte de este operativo que, en palabras de las autoridades, desmanteló a la organización transnacional en distintos municipios de La Guajira y Sucre, donde se efectuaron 13 capturas, una de ellas en flagrancia. Y es que, según la información disponible, esta red enviaba cocaína hacia el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Además de eso, los presuntos integrantes de la red son señalados de presionar a comunidades indígenas wayuu para involucrarlas en sus actividades criminales.

#LOÚLTIMO | En La Guajira y Sucre una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía terminó con la captura de 13 personas de un grupo narcotraficante. Le contamos los detalles.



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La operación, denominada Nuevo Horizonte II, fue antecedida por dos años de investigación y colaboración con agencias internacionales. Este 15 de octubre se vio uno de los resultados más significativos, cuando los uniformados de las distintas instituciones realizaron allanamientos simultáneos durante la mañana de este jueves en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia (La Guajira), y Palmito (Sucre).

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Sobre los roles, los tres coordinadores son señalados de hacer los negocios ilegales internacionalmente. Los coordinadores logísticos, por su parte, se encargaban de adecuar las embarcaciones, almacenar la carga, coordinar las rutas marítimas y lanzar los cargamentos en lanchas rápidas.



Este se configuraría como el tercer golpe contra las ACSN en lo corrido de 2026. Pese a que el operativo ocurre durante la administración de Abelardo de la Espriella, quien exaltó el resultado del mismo por el desmantelamiento de la red criminal, la investigación tiene su origen desde mucho antes.

María Paula Rodríguez Rozo

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