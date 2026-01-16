¿Pueden los gobernadores invocar excepción de inconstitucionalidad contra la emergencia económica?

Tras una reunión extraordinaria realizada en las instalaciones de la Federación Nacional de Departamentos (FDN), 20 gobernadores anunciaron que no acatarán el decreto de emergencia económica y para ello evalúan invocar la excepción de inconstitucionalidad. (Lea también: Estas son las medidas e impuestos que se impondrán con la emergencia económica)

En Noticias Caracol en vivo, el exmagistrado de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto explicó que esta figura en Colombia puede ser usada por “cualquier funcionario público, cualquier juez, cuando encuentre que debe tomar una decisión basado en una ley que es manifiestamente contraria a la Constitución, puede dejar de hacerlo, para evitar alcaldadas, arbitrariedades, decisiones del legislador que son contrarias a la Constitución”.

Sin embargo, para el exsenador Humberto de la Calle, invocar la excepción de inconstitucionalidad “significa el caos, ‘no respeto decisiones de un gobierno y me abstengo de cumplirlas porque yo, por mí y ante mí resuelvo decir que son inconstitucionales’”.



“Ese camino de los gobernadores es absolutamente nocivo y reprochable, pero advierto que el culpable inicial de este desorden es el Gobierno del doctor (Gustavo) Petro”, agregó.



Según De la Calle, en Colombia hay dos sistemas de control constitucional: “Por un lado, va la corte resolviendo”, y por el otro está la excepción de inconstitucionalidad en la que “un gobernador, un ciudadano o un juez” está decidiendo, “esa es la combinación mala y eso es demasiado, no es normal”.



Insistió en que “lo paradójico es que esa fórmula de la excepción de inconstitucionalidad” surgió del “propio gobierno a raíz del llamado decretazo”.

“Algo que venía en Colombia hace un siglo, que estaba tranquilito y dormido, el Gobierno de Gustavo Petro pateó el avispero, generó esto que recogen los gobernadores y que tiene un riesgo de caos, de anarquía”, dijo.

Pero el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó a los gobernadores y afirmó que “si ellos dicen que no se acata la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley”.

Frente a esta declaración, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón recordó “que este instrumento fue utilizado, fue invocado también por el Gobierno nacional cuando quiso sacar adelante su decreto de consulta popular. No entendemos por eso por qué ahora les molesta tanto que nosotros, para defender nuestros intereses y el ordenamiento jurídico de Colombia, lo invoquemos”.

Por eso insistió en invocar la excepción de inconstitucionalidad para abstenerse “de darle trámite a normas que son claramente contrarias a la Constitución, que son desproporcionadas y que afectan, como en este caso, gravosamente las finanzas de los departamentos”.

El Ministerio de Hacienda convocó a los gobernadores a una mesa de trabajo para aclarar las inquietudes sobre el decreto de emergencia económica.



Fallas de la emergencia económica

Sobre el decreto emitido por el Gobierno nacional, De la Calle reiteró lo expresado en semanas anteriores, cuando salió el documento: “Si uno mira la motivación del decreto de emergencia ahí no hay nada imprevisto, súbito, que nos coja por sorpresa. Esto no es como que se nos desborda un río o explota el volcán del Ruiz. Solo hay dos cositas allí que sí pueden ser súbitas”.

Pero consideró que es aún “más grave” el que se utilice “la emergencia para anular decisiones del Congreso en su competencia”, cuando este decidió tumbar la ley de financiamiento, también conocida como reforma tributaria. “Eso viola en su esencia el Estado de Derecho y la separación de poderes”.

El exvicepresidente subrayó que “lo que han ideado los gobernadores es un muy mal ejemplo para los colombianos porque entonces vamos a terminar en que aquí, todo el que se le dé la gana va a decir ‘esa norma es inconstitucional a mi juicio y no la cumplo’, y eso suena a anarquía”.

