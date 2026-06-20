Accidente de volqueta en Medellín deja cuatro heridos: vehículo terminó incrustado en una vivienda

La tranquilidad de una mañana en el nororiente de Medellín se vio interrumpida por un grave accidente de tránsito que quedó registrado en video y que movilizó a organismos de emergencia de la ciudad. Una volqueta que, al parecer, presentó una falla mecánica terminó colisionando con varios vehículos y una vivienda, dejando un saldo de cuatro personas heridas.



El hecho ocurrió en el sector de Moravia, barrio perteneciente a la comuna 4 de Medellín. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad mostraron los momentos de tensión que vivieron residentes de la zona cuando el pesado vehículo descendió sin control por una de las vías del sector.

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Volqueta habría perdido los frenos y terminó contra una vivienda

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Secretaría de Movilidad de Medellín y difundido por Telemedellín, la volqueta descendía por una calle cuando habría perdido los frenos. En su recorrido impactó un taxi y posteriormente terminó estrellándose contra una vivienda.

En el accidente resultaron heridas cuatro personas: el conductor de la volqueta, el conductor del taxi, un pasajero que se movilizaba en ese vehículo y una mujer mayor de 60 años que se encontraba dentro de la vivienda afectada.



Según la información entregada por las autoridades, la adulta mayor y el conductor de la volqueta son quienes presentan las lesiones de mayor gravedad y requirieron atención prioritaria.



En cámaras quedó registrado el fuerte accidente ocurrido en Moravia. Una volqueta, al parecer por fallas mecánicas, colisionó contra varios vehículos y una vivienda. El hecho dejó cuatro personas lesionadas, quienes fueron atendidas por los organismos de emergencia. #Medellín pic.twitter.com/AW9pDLftxf — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) June 21, 2026

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Una vecina del sector relató los momentos de angustia que se vivieron segundos antes del impacto. Según contó, varias personas se encontraban reunidas en el lugar cuando escucharon las señales de alerta provenientes del vehículo.

“Sentí un agullo, un pito, y era una volqueta que venía pidiendo auxilio”, relató la mujer al medio antes mencionado, quien aseguró que alcanzó a advertir a quienes estaban cerca del peligro.

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La residente explicó que la volqueta se dirigió hacia donde se encontraban varias personas reunidas frente a una vivienda. “Yo alcancé a correr”, recordó, al tiempo que señaló que una estructura del inmueble ayudó a evitar consecuencias más graves.

La testigo también narró que una mujer que se encontraba dentro de la casa estaba cosiendo al momento del accidente y fue una de las personas afectadas por el fuerte impacto.

Tras el accidente, equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para atender a los lesionados y asegurar la zona.

Alcaldía de Medellín investiga lo ocurrido

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el caso a través de su cuenta en X y confirmó que la administración municipal activó la atención inmediata para los afectados.

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“Atendemos de manera inmediata el incidente vial ocurrido en Moravia, donde una volqueta, al parecer por una falla mecánica, colisionó con varios vehículos y una vivienda. Cuatro personas resultaron lesionadas”, señaló el mandatario.

🚨Atendemos de manera inmediata el incidente vial ocurrido en Moravia, donde una volqueta, al parecer por una falla mecánica, colisionó con varios vehículos y una vivienda.



Cuatro personas resultaron lesionadas. Nuestra prioridad ha sido la atención de los afectados,… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 21, 2026

Asimismo, indicó que las autoridades continúan acompañando a las familias afectadas y avanzan en las investigaciones para establecer con claridad las circunstancias que rodearon el accidente.

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También agradeció la rápida respuesta de los organismos de emergencia, agentes de tránsito y personal de salud que participaron en la atención de la emergencia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co