¿Quién es la modelo capturada en Medellín que se encontraba en una rumba que acabó en tiroteo?

La rumba en Medellín que terminó en tragedia , con la muerte del supuesto dueño de una casa y dos hombres más heridos tras una balacera que se generó al interior de una vivienda, también dejó a una modelo antioqueña capturada. Esta mujer, al parecer, estaba evadiendo la casa por cárcel que le había impuesto la justicia.

Además de la mujer capturada, la Fiscalía General de la Nación anunció que investigará a las personas que estuvieron presentes en la vivienda donde se celebró la fiesta que culminó en un tiroteo, debido a supuestos vínculos con el narcotráfico.

Esta mujer fue identificada como Mariana Andrea Gómez Castaño, quien está condenada por un hecho ocurrido en Bogotá, el 4 de febrero de 2020, cuando ella intentó transportar un kilo de una droga conocida como tusi.

Gómez Castaño fue hallada dormida en el tercer piso de la vivienda en donde ocurrió el tiroteo. Al identificarla, los policías descubrieron que debería estar cumpliendo una condena bajo el beneficio de prisión domiciliaria en un apartamento del barrio El Poblado, pero estaba violando dicha medida.

Mariana Andrea Gómez Castaño, modelo capturada en Medellín - Redes sociales

La modelo capturada por las autoridades se encontraba pagando una sentencia de 48 meses de prisión en el apartamento mencionado. Además, fue multada con 62 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El delito por el que condenaron a la modelo fue tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades informaron que entre los asistentes a la fiesta podría haberse encontrado un individuo conocido con el alias de Pablito, quien presuntamente es el líder de la estructura criminal Puppy Narcos y sería el padre de los hijos de la modelo Mariana Andrea Gómez Castaño.

¿Quién murió en balacera dentro de vivienda en Medellín?

El hombre que fue asesinado al interior de la vivienda ubicada en el barrio Santa Cruz fue identificado como Cristian Camilo Tobón, de 31 años. Este hombre fue encontrado muerto al lado de un jacuzzi y, según las autoridades, sería el dueño de la casa donde ocurrió la balacera. Esta propiedad cuenta con una piscina interna, puertas blindadas y un laberinto de salida a otra calle.

Vecinos de la zona alertaron a la Policía Metropolitana de Medellín luego de escuchar disparos al interior de la vivienda.

Los policías llegaron hasta el lugar, golpearon, nadie respondió y tuvieron que acceder por otro punto de la propiedad. Al ingresar al sitio, encontraron a Cristian Camilo Tobón semidesnudo y muerto cerca al jacuzzi.

Casa donde ocurrió la balacera - Teleantioquia

Habla cantante herido durante balacera en Medellín

Por otra parte, un cantante de música vallenata, conocido como Yair Ortiz, que estaba en el sitio se pronunció y aseguró que no conocía a ninguna de las personas que se encontraban en el tiroteo.

“Me encontraba en una presentación como todos los fines de semana, como cualquier otra presentación con unas personas que me contrataron, se formó una riña y, por cosas de la vida, desafortunadamente resultó herido con varios impactos de bala”, manifestó Yair Ortiz.

El cantante insistió que, “como cualquier otro evento, a mí me contratan y yo voy a cantar. Yo no conocía a esas personas. No conocía ni a los de la riña ni a los del problema. Yo no tenía nada que ver con ellos, solamente fue a hacer mi presentación, cantar y para afuera”.

Finalmente, el otro hombre herido, identificado como Iván Mauricio Moreno Rivera, declaró que sintió un balazo en la espalda, se tiró al piso, salió de la casa por sus propios medios y, una vez en la calle, le pidió a un motociclista que lo llevara hasta el centro hospitalario Unidad Intermedia Santa Cruz. Según los médicos del hospital, ambos heridos ya están fuera de peligro.

