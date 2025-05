¿Quién fue Juan Antonio Bernardi, periodista deportivo encontrado muerto en Cali?

Continúa el luto en el mundo del periodismo deportivo tras el fallecimiento de Juan Antonio Bernardi, de 53 años, quien fue un reconocido periodista deportivo en el país, especialmente de la ciudad de Cali, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional. Este hombre, hincha del deportivo Cali, fue hallado muerto en la madrugada del 2 de mayo.

El fallecimiento de este reconocido periodista deportivo ha causado conmoción en el ámbito periodístico y deportivo, ya que era una figura respetada y querida por sus colegas y seguidores. Incluso, varios de sus excompañeros de profesión lo despidieron a través de redes sociales.

Bernardi desapareció el 1 de mayo de 2025, cuando salió de su casa en Cali. Su familia perdió contacto con él, lo que generó preocupación y una búsqueda por parte de las autoridades. Finalmente, el cuerpo sin vida fue encontrado cerca del Parque del Perro, en el barrio San Fernando, una zona reconocida de la capital del Valle del Cauca.

Hasta el momento, las causas del fallecimiento del comunicador no han sido esclarecidas. Las autoridades continúan investigando para determinar qué ocurrió en sus últimas horas con vida. La noticia ha generado una ola de mensajes de condolencias por parte de colegas, seguidores y equipos de fútbol.

El club de fútbol Deportivo Cali, por ejemplo, expresó su pesar por la pérdida de Bernardi, destacando su trayectoria y su vínculo con el club: “La Asociación Deportivo Cali lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Antonio Bernardi, prestigioso periodista de la región. Enviamos un mensaje de solidaridad en este difícil momento a su familia, amigos y allegados. Descanse en paz”.

Trayectoria de Juan Antonio Bernardi

Juan Antonio Bernardi dedicó su carrera al periodismo deportivo, destacándose por su análisis crítico y su pasión por el fútbol. Fue un ferviente hincha y socio del Deportivo Cali, equipo al que siguió de cerca durante su vida. Su trabajo lo llevó a participar en diversos medios de comunicación, incluyendo RCN Radio, donde fue panelista en el programa Supercombo del Deporte. También tuvo presencia en televisión, formando parte del espacio Pena Máxima, en el canal Telepacífico, donde compartió debates y análisis futbolísticos con figuras conocidas del periodismo deportivo como Óscar Rentería y César Polanía.

A través de redes sociales, el periodista deportivo Óscar Córdoba despidió a su excompañero “Conocí a Juan Antonio Bernardi hace muchos años. Fue mi compañero en radio y televisión. Hincha apasionado del Cali y como polemista nunca le perdonó nada a nadie. Su muerte entristece mi alma. Me duele porque fue y siempre será mi amigo. Juan, me tomaste ventaja, pero tranquilo porque en cualquier momento volveremos a debatir con el éxito de siempre. No te quise, te quiero mucho”.

Conocí a Juan Antonio Bernardi hace muchos años. Fue mi compañero en radio y televisión. Hincha apasionado del Cali y como polemista nunca le perdonó nada a nadie. Su muerte entristece mi alma. Me duele, porque fue y siempre será mi amigo. Juan, me tomaste ventaja, pero… pic.twitter.com/4wGvHQ1lNy — Óscar Rentería Jiménez (@oscarrenteriaj) May 3, 2025

Su estilo directo y su capacidad para generar discusiones lo convirtieron en una voz influyente dentro del periodismo deportivo colombiano. No solo cubría los movimientos del Deportivo Cali, sino que también analizaba el desempeño de otros equipos, como el América de Cali, aportando una visión crítica y fundamentada sobre el fútbol nacional.

El fallecimiento de Bernardi ha generado una gran conmoción en la comunidad deportiva y periodística de Cali. Su legado como analista y comunicador sigue presente en quienes compartieron debates con él y en los seguidores que valoraban su visión crítica del fútbol. Aunque aún no se han revelado detalles sobre los actos funerarios, su impacto en el periodismo deportivo colombiano será recordado por mucho tiempo.

