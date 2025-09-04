Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / ¿Quién ordenó el ataque en el que dos militares en Putumayo fueron rociados con gasolina y quemados?

¿Quién ordenó el ataque en el que dos militares en Putumayo fueron rociados con gasolina y quemados?

La asonada ocurrió en una zona rural del municipio de Villagarzón, informó la Vigésima Séptima Brigada del Ejército, que atribuye el ataque a un grupo ilegal. Se conoció también la identidad de los uniformados heridos y su estado de salud.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:12 a. m.
Militares heridos tras ser quemados con gasolina en una asonada.
Militares heridos tras ser quemados con gasolina en una asonada.
Colprensa