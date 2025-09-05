¿Quiénes eran los soldados asesinados en combates contra disidencias en Sucre, Cauca?

El Ejército confirmó la muerte de dos soldados profesionales en medio de un enfrentamiento armado contra las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Sucre, Cauca. El combate ocurrió la tarde del jueves 4 de septiembre en la vereda Cascadas, donde tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 4 sostuvieron un cruce de fuego con la estructura ‘Carlos Patiño’, una de las más violentas del suroccidente colombiano.



¿Quiénes fueron los soldados caídos?

Las víctimas fueron identificadas como Jaduer Córdoba Ruiz, oriundo de Dagua, Valle del Cauca, y Jheison José Puchaina Barliza, nacido en Manaure, La Guajira. Ambos ingresaron al Ejército hace tres años y hacían parte de las tropas desplegadas en el Cauca para contener el avance de los grupos armados que controlan corredores estratégicos del narcotráfico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Desde el Comando de la Vigésima Novena Brigada se expresó un mensaje de solidaridad a sus familias:

“Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y acompañamos con respeto a los allegados de nuestros militares. Un equipo multidisciplinario de la institución ya está brindando apoyo integral a sus seres queridos”.



El enfrentamiento se produjo en un territorio donde la facción ‘Carlos Patiño’ mantiene fuerte influencia. Este grupo ha sido señalado como responsable de recientes hechos violentos en la región, incluido el atentado con explosivos contra la estación de Policía en el corregimiento de Piedra Sentada (El Patía), donde murió el subintendente Jeiner Lucumí Caracas.

Publicidad

La confrontación en Sucre se dio pocas horas después de que las autoridades confirmaran la entrega de dos cabecillas de esta estructura, alias Kevin y alias Giovanni, quienes decidieron ponerse a disposición de la justicia tras recibir amenazas de muerte por parte de su propio jefe, alias Iván Mordisco, debido a la pérdida de un cargamento de droga.

Pese al golpe sufrido con la pérdida de Córdoba y Puchaina, el Ejército aseguró que las operaciones en la zona continuarán sin tregua:

Publicidad

“La Vigésima Novena Brigada mantiene su compromiso con la seguridad del Cauca y seguirá enfrentando a estas estructuras armadas para proteger a la población civil”, señalaron en un comunicado oficial.Mientras tanto, los nombres de Jaduer Córdoba y Jheison Puchaina se suman a la lista de militares caídos en el Cauca, una región donde la violencia del narcotráfico y las disputas entre grupos ilegales siguen cobrando la vida de quienes trabajan en defensa del país.

#ComunicaciónOficial | El Comando de la Vigésima Novena Brigada, unidad orgánica de la #TerceraDivisión del @COL_EJERCITO, se permite informar a la opinión pública:



1. En horas de la noche del 4 de septiembre de 2025, en cumplimiento del mandanto constitucional y en el marco de… pic.twitter.com/26CJzjOua4 — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) September 5, 2025

NOTICIAS CARACOL