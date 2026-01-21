¿Quiere ir al gimnasio gratis y está en Medellín? Ya están abiertas las inscripciones

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) confirmó la apertura del proceso de preinscripciones e inscripciones 2026 para su oferta de actividad física, deporte y uso de gimnasios gratuitos en distintos sectores de la ciudad. El anuncio hace parte de la planeación institucional que busca organizar la demanda ciudadana y garantizar el acceso de la población a los programas administrados por el ente municipal mediante un sistema digital único.

De acuerdo con la información oficial, el proceso se desarrolla a través de la plataforma SIMON 2.0, herramienta habilitada por el Inder para centralizar el registro, la asignación de cupos y la gestión de usuarios interesados en hacer uso de los escenarios deportivos, los gimnasios institucionales y las estrategias permanentes de actividad física ofrecidas en las comunas y corregimientos de Medellín.



¿Hasta cuándo puedo inscribirme al gimnasio gratis en Medellín?

Según el cronograma divulgado por el Inder Medellín, entre el 16 y el 25 de enero de 2026 se habilitó el periodo de preinscripción para los programas con mayor demanda ciudadana, entre ellos actividades desarrolladas en gimnasios institucionales, modalidades acuáticas y procesos de formación deportiva. A partir del 25 de enero de 2026, se da inicio al proceso de inscripción formal para el resto de la oferta deportiva y recreativa, el cual se mantendrá activo durante el año, sujeto a la disponibilidad de cupos, horarios y espacios físicos administrados por el instituto. Recuerde que debe registrarse en la plataforma SIMON 2.0 diligenciando sus datos personales. Este es el link.



Gimnasios gratuitos del Inder: ¿quiénes pueden inscribirse?

Los gimnasios del Inder Medellín hacen parte de las estrategias de actividad física orientadas a la población joven, adulta y adulta mayor. Estos espacios funcionan en escenarios deportivos barriales, unidades deportivas y complejos administrados por el instituto, donde se desarrollan sesiones dirigidas y procesos de entrenamiento supervisados por profesionales vinculados a la entidad.



El acceso a estos gimnasios no tiene costo económico. Para participar, es obligatorio realizar el proceso de inscripción a través de la plataforma SIMON 2.0, donde se asignan los grupos según rango de edad, disponibilidad horaria y sede seleccionada. El Inder informó que los programas de gimnasios institucionales hacen parte de las estrategias que operan de forma continua durante el año, con interrupciones únicamente en periodos de cierre administrativo previamente informados por los canales oficiales del instituto.



La oferta deportiva está dirigida a diferentes grupos poblacionales. De acuerdo con la clasificación institucional, pueden inscribirse:



Niños y niñas desde los 6 meses de edad

Población infantil entre los 6 y 9 años

Adolescentes entre los 10 y 17 años

Personas mayores de 18 años

Cada programa cuenta con una categoría específica denominada por el Inder como Iniciación al Movimiento, Iniciación Deportiva, Formación Deportiva y Formación Deportiva para Adultos, de acuerdo con la etapa del ciclo de vida.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL