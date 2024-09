Reclutamiento infantil en Huila y Caquetá: alias Champa, el principal señalado de hacerlo

Familias en las regiones de Huila y Caquetá han alzado la voz contra alias Champa, a quien acusan de ser uno de los principales reclutadores de menores para grupos armados ilegales en esas áreas. Mientras tanto, las fuerzas militares han rescatado a más de 350 niños este año, pero el dolor persiste para aquellos que aún lloran a sus hijos desaparecidos.

Alias Champa: nuevo líder en el reclutamiento de menores

Tras la muerte en 2021 de Alias El Paisa, jefe de la sanguinaria columna Teófilo Forero de las extintas FARC, alias Champa ha ocupado su lugar, según la inteligencia militar. Este individuo se ha convertido en uno de los principales responsables del reclutamiento de menores en Huila y Caquetá.

El reclutamiento de menores de edad, especialmente aquellos entre los 13 y 16 años, es una táctica común entre los grupos armados ilegales, quienes buscan adoctrinar y entrenar a jóvenes para que porten armas. Las familias afectadas, en su mayoría campesinas, enfrentan un dolor inmenso al ver cómo sus hijos son arrancados de su hogar y de su infancia.

El caso de Manricito

Una de las historias más conmovedoras es la de Manricito, quien fue secuestrado hace aproximadamente dos años en una zona rural del Huila. Su hermana recuerda con tristeza: “A Manricito se lo llevaron hace como dos años larguitos, él debería estar cumpliendo sus 15 años”. La familia de Manricito aún mantiene la esperanza de que pueda regresar. La hermana relata: “Cuando ellos pasan por acá al frente de la finca les preguntamos qué ha pasado, si saben de él, se lo describimos a esa gente, pero nunca nos han dado una razón. No sabemos si está vivo. Todavía tenemos fe”.

El lamento de Don Libardo

En el Caquetá, Don Libardo también ha sido víctima de este horror. Su hijo de 14 años fue raptado en su propia finca, donde cultivan yuca. Don Libardo recuerda el momento doloroso: “Al principio vinieron, le preguntaron a él, me preguntaron a mí y a mi esposa si queríamos prestarlo para la revolución, como dicen ellos. Pero nosotros, obviamente, dijimos que no. Pero ya una vez llegaron con rabia y decidieron llevárselo. Fue muy triste, pues él no quería, no le gusta nada de ese tema y pues ya han pasado casi 7 meses y no sabemos nada de él”.

Operativos y rescate de menores

Las fuerzas militares han hecho avances significativos en el rescate de menores, con 358 jóvenes liberados este año de las filas de las disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo y otras bandas de delincuencia común. Sin embargo, la tarea es ardua y las autoridades continúan su búsqueda para capturar a Alias Champa.

Recompensa y búsqueda

En respuesta a la creciente preocupación, las autoridades han ofrecido una recompensa de 150 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Champa. La operación para localizar a este individuo continúa en las montañas de Caquetá y Huila, en un esfuerzo por desmantelar las redes de reclutamiento infantil y poner fin a este ciclo de violencia.

Las historias de las familias de Manricito y el hijo de Don Libardo subrayan el impacto devastador del reclutamiento forzado en comunidades vulnerables. Mientras las fuerzas militares y las autoridades persiguen a los responsables, el dolor de las familias sigue siendo un recordatorio desgarrador de la urgencia de erradicar esta práctica y proteger a los menores de edad de ser arrastrados a la violencia.