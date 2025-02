Reflexión del padre Linero del 17 de febrero: "La fe es vida, una forma de vivir"

El padre Linero, en su reflexión de este lunes 17 de febrero de 2025, nos invita a iniciar la semana con una actitud positiva y llena de fe. Su mensaje, cargado de esperanza y espiritualidad, nos recuerda la importancia de comenzar el día en comunión con Dios y de vivir nuestra fe de manera auténtica y coherente.

Alberto Linero comienza su reflexión con una bendición especial, animándonos a iniciar el día con energía y entusiasmo. "Aquí estamos para iniciar un nuevo día, para iniciar una nueva semana, aquí estamos con ánimo, con fuerza, con ganas para hacer de este día una gran experiencia", expresa con alegría. Nos invita a compartir este momento de inicio del día en oración, abriendo nuestro corazón para recibir la fuerza, el amor y la alegría de Dios.

"Mucha gente me pregunta por qué estoy tan contento y por qué estoy tan feliz. Muy simple, porque yo inicio mi día con Dios, porque yo inicio mi día hablando con él, confiando en él, creyendo en él", explica. Esta práctica diaria de poner todo en manos de Dios le da la confianza y la alegría necesarias para enfrentar el día con optimismo.

En su oración, el padre Linero nos guía a agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas: "Padre Dios, te alabo y te bendigo, te doy gracias por cada bendición que tengo en mi vida, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por mi trabajo, te doy gracias por mi salud, te doy gracias porque tú me amas y porque me lo demuestras todos los días a cada instante". Además, nos invita a pedir por salud integral, paz en el corazón y prosperidad en nuestros proyectos y sueños.

La fe como modo de vida

El padre Linero reflexiona sobre el Salmo 49, destacando dos temas principales que considera fundamentales en la historia de la salvación. El primero es entender que la fe es mucho más que sacrificios y preceptos; es una manera de vivir. "La fe no es simplemente hablar bonito, la fe no es simplemente unos ritos, la fe no es simplemente una acción litúrgica. La fe es vida, es una forma de vivir, una manera de actuar, un modo de vida", enfatiza.

El segundo tema que aborda es la importancia de que nuestra vida refleje los valores que celebramos en el culto. "En el culto celebras misericordia, tu vida es misericordiosa; en el culto celebras justicia, tu vida es de justicia; en el culto celebras generosidad, tu vida es generosidad", cuestiona Linero. Nos invita a reflexionar sobre si nuestro comportamiento diario expresa realmente lo que celebramos en nuestras prácticas religiosas.

En este contexto, el padre Linero menciona la idea del sínodo promovida por el Papa, que busca vivir la fe en comunión, no desde la jerarquía o el poder, sino desde la comunión y la participación. "Me pregunto cuántos han entendido que su fe es un modo de vida, que su fe es una manera de ser y de estar en la existencia", reflexiona.

¿Qué hacer ante los problemas con personas que amamos?

El Padre Linero también aborda el tema de cómo enfrentar los problemas y malentendidos con las personas que amamos. Nos propone cuatro pasos para manejar estas situaciones de manera efectiva:



Aceptar que es normal que pase: "No es que ella sea una desgraciada, no es que él sea un desgraciado, ni es que tú eres el peor de los seres humanos. Es normal que la convivencia humana genere malentendidos, desencuentros, choque de intereses", explica. Aceptar la situación es el primer paso para resolver los conflictos. Escuchar y comunicar de manera empática: "Para poder resolver los conflictos que se generan con personas que amamos, necesitamos una escucha activa, necesitamos abrir el corazón", aconseja. La comunicación empática y la expresión asertiva de nuestras emociones son fundamentales para resolver los problemas. Liberarse del resentimiento: "Ninguna herida sana si uno la alimenta con rencor", afirma Linero. Es importante soltar el resentimiento y evitar recordar las ofensas con rencor para permitir que las heridas sanen. Aprender de los errores y tender puentes: "El problema no es que peleemos, el problema es que peleemos siempre por lo mismo, porque eso significa que no estamos aprendiendo nada", señala. Aprender de los errores y buscar tender puentes de reconciliación es esencial para mantener relaciones saludables.

El Padre Linero concluye su reflexión con una oración, pidiendo a Dios que nos bendiga en esta mañana, nos dé su fuerza y su poder, y nos ayude a amarnos y amar a los demás. "Padre Dios, bendícenos en esta mañana, danos tu fuerza y tu poder. Tarea: ámate y ama", finaliza.