Reinician búsqueda de niña desaparecida en creciente de río Blanco, en Gutiérrez, Cundinamarca

La comunidad alcanzó a rescatar a la amiga de la menor desaparecida, pero de ella no hay rastro. El gobernador de Cundinamarca explicó cómo se llevará a cabo la búsqueda.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Niña de 11 años desapareció en el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca
La menor se encontraba jugando junto a otra niña
Archivo

