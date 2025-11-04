Reinician búsqueda de niña desaparecida en creciente de río Blanco, en Gutiérrez, Cundinamarca

Las labores de búsqueda y rescate de una niña de 11 años, desaparecida desde el pasado lunes 3 de noviembre en el municipio de Gutiérrez, ubicado en el departamento de Cundinamarca, inician nuevamente bajo la coordinación de los bomberos de la región, según publicó en horas de la mañana el Gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey Ángel, en su cuenta de X. El mandatario local confirmó los detalles del incidente y la operación en curso.



¿Cómo desapareció la menor en el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca?

La menor se encontraba jugando junto a otra niña cuando fue arrastrada por una creciente súbita del río Blanco. Afortunadamente, gracias a la rápida reacción de los habitantes de la comunidad, se permitió que la segunda niña fuera rescatada con vida. Sin embargo, la otra niña no ha podido ser hallada.

El operativo se encuentra a cargo de los Bomberos de Cundinamarca junto a los equipos operativos del municipio de Gutiérrez y unidades de bomberos de Fómeque y Guayabetal, quienes han desplegado un monitoreo constante a lo largo del cauce del río, dada la dificultad de las aguas.

Los organismos de emergencia han priorizado la seguridad, por lo que se ha implementado protocolos estrictos y evaluando de manera constante la fuerza y el nivel de la corriente. Además, se han instalado puntos de control a lo largo del río Blanco para vigilar cualquier cambio en las condiciones del caudal que pudiera impactar en las labores de búsqueda.



El gobernador Rey aprovechó para agradecer públicamente el apoyo y la colaboración de los habitantes de la zona debido a la colaboración que la comunidad ha brindado en esta difícil situación. "Agradezco a los organismos de socorro y a las comunidades locales por no detener sus esfuerzos" comentó en su publicación, ya que la comunidad ha jugado un papel importante, no solo en la atención inmediata de la emergencia, sino también en el acompañamiento a la familia y en la organización para aportar información relevante que pueda agilizar el rescate.



La situación ha generado una ola de solidaridad entre los vecinos, quienes mantienen la esperanza de encontrar a la menor. Las autoridades del municipio de Gutiérrez han asegurado que se mantiene la atención y se brinda todo el apoyo necesario ante esta difícil situación.

