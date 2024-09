Relato de Yenny Esperanza, víctima de feminicidio, antes de morir: "Me miraba con rabia”

Noticias Caracol en vivo conoció el desgarrador testimonio de Yenny Esperanza González, quien fue quemada por su compañero sentimental, tras una discusión, en Subachoque, Cundinamarca. Este relato fue entregado por la víctima de feminicidio antes de fallecer.

¿Qué dijo Yenny Esperanza González?

Con su cuerpo vendado, en la unidad de cuidados intensivos, la víctima le contó a la fiscal del caso el momento en que su pareja sentimental la atacó de manera brutal.

La mujer narró que todo empezó “cuando fue que sentí la candela en la espalda. Cuando sentí las llamaradas, yo lo volteé a mirar a él su mirada era (…)”.

En el desgarrador testimonio de la mujer de 35 años, quien murió por cuenta de las quemaduras que cubrían el 54% de su cuerpo, con las pocas fuerzas que le quedaban, denunció cómo Luis Lorenzo Correa la miraba con desprecio mientras ella ardía en llamas y suplicaba que la ayudara.

“Sólo me miraba con rabia y me decía ‘apáguese’”, indicó la víctima de feminicidio.

De nada valieron sus súplicas, pues, mientras ella buscaba apagar las llamas que cubrían su cuerpo, Luis Lorenzo parecía disfrutar el daño que le había causado.

Yenny Esperanza sostuvo que “yo empecé a gritar y a gritar, yo no sabía cómo reaccionar, yo le decía ‘apágueme’. Al buen rato fue cuando él me echó un baldado de agua por la espalda. Yo, después, subí al baño, abrí la ducha y lloraba. Yo le decía ‘míreme las uñitas, míreme los deditos’. Yo los tenía desechados. Yo me tapaba la cara. Él no tenía reacción”.

Señalado feminicida de Yenny Esperanza González negó todo

Pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía y al desgarrador testimonio entregado por Yenny Esperanza, antes de morir, Luis Lorenzo Correa Baracaldo negó los cargos a la delegada de la Fiscalía Seccional de Cundinamarca y este martes, 17 de septiembre de 2024, el juez decidirá si lo envía o no a prisión.

